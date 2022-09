Estos iPhones no recibirán más actualizaciones a partir de este jueves

Apple es conocida por dar soporte a sus productos como los iPhone con actualizaciones de software durante muchos años, pero es ley de vida (tecnológica) que algunos dispositivos se quedan fuera del ciclo de actualizaciones cada año.

En la WWDC 2022, la compañía anunció un montón de interesantes actualizaciones de software, pero un número inusualmente alto de dispositivos no serán compatibles con ellas.

Si tus aparatos no son compatibles, no desesperes, eso no significa que vayan a dejar de funcionar, solo que se actualizarán a la última versión de los sistemas operativos presentados por la compañía.

Incluso si su dispositivo ha sido ‘cortado’, la buena noticia es que es probable que siga recibiendo actualizaciones de seguridad críticas durante un tiempo.

LOS IPHONE QUE NO RECIBIRÁN IOS 16

Apple ha decidido eliminar los iPhone 7, 7 Plus y anteriores de la lista de dispositivos que recibirán iOS 16.

Si no estás seguro de qué iPhone tienes, puedes comprobarlo yendo a Ajustes > General > Acerca de y ver el nombre junto a Nombre del modelo. Esto significa que los siguientes iPhones (y un solitario iPod) ya no recibirán actualizaciones importantes de iOS:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª generación)

iPod touch (7ª generación)

Relacionado