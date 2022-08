Medios revelan nueva información sobre las escuchas telefónicas a Héctor Llaitul, en las que se menciona al Presidente Boric.

La primera baja del gabinete del Presidente Boric, la ex titular de Desarrollo Social, Jeanete Vega. El mandatario salió a responder las quejas del partido de la ex ministra, el PPD, desde donde defendieron la llamada telefónica a Héctor Llaitul, hecha por el equipo de la ex secretaria de Estado. Boric dijo que él no instruyó contactar al líder de la CAM.