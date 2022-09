México | Asesinan a madre rastreadora de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Maya informó el asesinato de Rosario Rodriguez Barraza, integrante del colectivo ‘madres rastreadoras “Corazones sin justicia”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estatal lamentó la muerte de Rodríguez Barraza, quien desde octubre del 2019 sufrió la desaparición de su hijo Fernando, y posteriormente se unió al grupo colectivo.

“Lamento profundamente el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, luchadora incansable como muchas otras mujeres sinaloenses que buscan a sus seres queridos”, tuiteó.

“En la mesa de seguridad, tomamos medidas para que se lleve a cabo una investigación a fondo para dar con los culpables de tan artero crimen. Mi solidaridad para sus seres queridos y para los colectivos de personas buscadoras y buscadores de sus familiares”, agregó.

En la mesa de seguridad, tomamos medidas para que se lleve a cabo una investigación a fondo para dar con los culpables de tan artero crimen. Mi solidaridad para sus seres queridos y para los colectivos de personas buscadoras y buscadores de sus familiares. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 31, 2022

De acuerdo a los primeros reportes, la señora de 44 años de edad fue privada de la libertad la noche de este martes 30 de agosto por un grupo armado mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Palos Blancos, en La Cruz de Elota.

Horas más tarde, el cuerpo de la madres rastreadora fue localizado a un costado de las vías del tren que corren por el municipio.

2022-08-31

