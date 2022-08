México | Pide Ebrard a diputados del PVEM tipificar como delito grave el tráfico de armas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió a los diputados tipificar como delito grave el tráfico de armas en el país.

Advirtió que o se reduce el tráfico de armas en México o no habrá manera de bajar la violencia.

Al asistir a la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista en la Cámara de diputados que encabeza Carlos Puente, el canciller lamentó que en este momento el tráfico de armas en el país no está considerado como delito grave, por lo que pidió el apoyo de los legisladores.

“No es delito grave en México el tráfico de armas, no es, si nosotros detenemos a un individuo, nosotros el Ejecutivo, la policía detiene a un individuo con sus 20 barrets no es grave, entonces como somos bien “garantistas” usted perdone y se va con las armas, o en todo caso le confiscan las armas porque son de uso exclusivo, pero no es delito.

“Entonces ayúdennos, pedir ayuda, apoyo, causa común. O reducimos el número de armas en México o no hay forma de bajar la violencia, yo lo veo muy difícil”, expresó el titular de la cancillería.

Indicó que diariamente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional observan “una galería de armas” de los delincuentes.

“Pregunten ustedes a Defensa o la Guardia Nacional, ahora que está la Guardia en todo el territorio ¿con cuántas armas andan los angelitos cada vez que los detienen? Yo lo veo a diario en el gabinete sur. Lanza no sé qué, es una galería de armas”, advirtió.

Al respecto, la diputada ecologista Rocío González, tras expresar su total apoyo a Ebrard como aspirante presidencial “porque seguro estamos que usted dará continuidad a la cuarta transformación en todo el país, en todo México”, dijo que registran debidamente la solicitud que del titular de la cancillería para tipificar en el Código Penal Federal el tráfico de armas como delito grave.

“¡Estamos contigo Marcelo, presidente!” retumbo en el salón legisladores el grito de la legisladora María José Alcalá.

Durante el encuentro con los ecologistas, Ebrard les solicitó poner atención al tema del agua: “México está en crisis hídrica, no estrés, crisis por qué, porque nuestra población está donde no hay agua a darse cuenta que hicimos un mapa decimos donde ponemos la industria, adonde no hay agua”.

Sobre el uso de autos eléctricos, el funcionario consideró que se tiene que acelerar el proceso. “Vamos a necesitar fabricar baterías y para eso necesitamos tres cosas litio, cobalto y cobre”, comentó.

Asimismo, informó que México pedirá en la próxima Conferencia de las Partes (COP 25) a los países desarrollados que ya se dejen de rollos y mejor den acceso a los 100 mil millones de dólares que prometieron para atender el problema de contaminación y cambio climático en el mundo.

¿Dónde están los 100 mil millones de dólares que prometieron los países desarrollados? ¿Quién los ha visto? Nadie ¿Dónde quedaron? Porque cada vez que hay una COP ya es ponerle más cifras, ¿no? Eran 100 mil, ahora súmenle 50 mil. No se aterriza nada eso, entonces la exigencia que queremos llevar con otros países de América Latina y el Caribe, África, Asia es, ahórrense rollos, y díganos cuando vamos a tener acceso a los recursos”, expuso