México | Serie animada de Harley Quinn tendrá cuarta temporada

Estamos a unos cuantos días de que la serie animada de Harley Quinn, la cual se transmite a través de HBO Max, llegue a su fin; no obstante, hay muy buenas noticias para todos los fans, ya que han confirmado una cuarta temporada.

Esta noticia llega luego de diferentes rumores que anticipaban el regreso de Poison Ivy y Harley Quinn, haciendo oficial una nueva tanda de capítulos; sin embargo, en esta entrega habrá algunos cambios.

Lo anterior, debido a que Sarah Peters, quien se ha encargado de escribir los episodios desde la primera temporada y actualmente se desempeñaba como productora consultora, ahora será la productora ejecutiva.

De esta forma, tomará las funciones de showrunner de los creadores Justin Halpern y Patrick Schumacker; mientras que Ceci Aranovich se encargará de supervisar la animación, detalló el portal de noticias Variety.

Así, los creadores indicaron en un comunicado: “Estamos encantados de que HBO Max quiera que continúe la historia de Harley e Ivy”; además dijeron estar muy satisfechos con los nuevos cambios para la cuarta temporada.

“Estamos igualmente encantados de que esta próxima temporada esté en buenas manos con Sarah Peters como nuestra showrunner y Ceci Aranovich supervisando la producción de animación”, comentaron.

Everyone’s favorite maid of mischief, Harley Quinn, is coming back for another season. #HarleyQuinn pic.twitter.com/Texws660a2

— HBO Max (@hbomax) August 31, 2022