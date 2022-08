RConfidencialChile Guarequena Gutiérrez ex embajadora: «Nadie sabe lo duro que esto ha sido»

Reporte Confidencial entrevista a Guarequena Gutiérrez, una de las mas reconocidas venezolanas en Chile, como ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó tuvo una intensa labor reconocida por muchos. Aquí su parte humana esa que, paradójicamente, las luces no dejan ver.

RC.- ¿Qué te trajo a Chile?

G.G.- La certeza de llegar a un país con estatus migratorio legal, vine con Visa de Responsabilidad Democrática y la familia que ya tenía en Chile.

RC.-¿Por qué Chile?

G.G.- Precisamente por el estatus migratorio con el que llegué a Chile y mi familia. Podía irme a EE.UU, pudiera pedir asilo, tengo motivos, pero tengo más familia en Chile.

RC.-¿Cuéntanos de tu llegada?

G.G.- Me vine en avión, quizás porque soy abogada conozco mis derechos, en la fila de inmigración me coloqué en la de residentes, una vez que entras como residente ya no eres turista. Hice el proceso. Salí a comprar el ticket para transporte de vans, de forma colectiva, ruta Santiago Centro, al departamento de mi hermano y su familia. Llegué quizás a las 3:00 am, mi hermano salía a trabajar a las 6:00 am, nos abrazamos y nos volvimos a ver en la noche. En Maiquetía me despidieron mi mamá y mi hermano menor, yo sabía que no volvería a Venezuela, ya había llorado mucho por dolor de patria, es un despecho que no termina, una llama que no se apaga, aprendí a vivir así.

BIOGRAFIA « Mujer, migrante, abogada egresada de la Universidad de Carabobo, técnico en administración de Recursos Humanos del Colegio Universitario Fermín Toro (Barquisimeto), bachiller en humanidades del colegio San Vicente de Paúl (Barquisimeto) servidora pública apasionada, tesista de la especialidad Procesos y Sistemas Electorales de la UCV. 39 años, 4 años en Chile, de los cuales 16 meses embajadora de Venezuela en Chile» Guarequena Gutiérrez

RC.- ¿A qué te has dedicado en el pasado y dedicas ahora?

G.G.- He hecho de todo, trabajo desde los 15 años de edad. ¡Me gusta trabajar! A los 15 años fui guía en el museo de Barquisimeto, con un grupo que se llama “Buscadores de Tesoro”, he sido dependiente de tiendas, beca servicio en la universidad, he cuidado niños. Trabajé en Banesco como abogada interna, trabajé con una abogada, en Valencia, (quien me enseñó mucho), trabajé como abogada interna en un canal de TV regional. El último cargo en Venezuela fue ser directora de Administración y Finanzas de la Asamblea Nacional. Un gran aprendizaje porque los retos eran diarios, la falta de presupuesto versus las ganas de hacer lo mejor posible, y estar expuestos a los ataques diarios, tanto vía medios de comunicación, como físicos, en las sedes del Poder Legislativo. Varias veces nuestra integridad física estuvo en riesgo.

En el Museo de la Memoria y DDHH:

«Ese día lloré mucho, y arrendé mi primer departamento, no tenia todos los requisitos, pero llegué afectada a verlo y la arrendadora se conmovió conmigo»

RC.- ¿Alguna anécdota en Chile?

G.G.- Muchas. Los perros saben cruzar las calles, eso aún me impresiona. La primera vez que me dijeron: “Te pasaste” pensé que había cometido un error grave jajaja, y pedí disculpas, la otra parte no me entendía. Jajaja.

RC.- ¿Qué te gusta de Chile?

G.G.- Amo con mayúsculas, con locura sus montaña y sus atardeceres. El Merquén, si un día no estuviera aquí me llevara Merquén. Me gusta que por lo regular el chileno es muy enfocado, sigue mucho lo que sabe hacer de una forma, ese enfoque los ha hecho crecer. En otros países, incluyendo sobre todo a Venezuela, resolvemos como sea, el chileno por lo regular sigue el librito, de la misma forma que aprendió algo, y esa disciplina les ha dado algunos buenos resultados. Me gusta que, en reglas generales se respeta a la mujer, no escuchas a las personas llamando mi cielo, mi vida, mi amor, etc a una mujer, cuestión que considero una falta de respeto y lamentablemente forma parte de la cultura venezolana. No me gusta el frío. “Soy team verano”.

RC.- ¿Si cambian las condiciones en Venezuela vuelves o que tiene que pasar para volver?

G.G.- No lo sé. Creo que aún tengo mucho por aportar desde fuera del país donde nací.

RC.- ¿Votas en Chile?

G.G.- No, aún no. Debo cumplir 5 años en Chile para poder estar avecindada, y entonces gozar del derecho de sufragar. Los cumplo en septiembre del 2023.

RC.- ¿Te gustaría elegir o ser electa en Chile?

G.G.- Si, por supuesto que sí. Parte de lo que creo que puedo aportar desde afuera, es demostrar que como mujer migrante podemos incidir en las decisiones que se transforman en políticas públicas en un país donde tenemos grandes aportes, no solo económico, que es el más tangible.

RC.- ¿Los venezolanos en Chile( su mayoría) piensas que se quedan o se regresan si Venezuela vuelve a la democracia?

G.G.- Creo que es un 50% y 50%. Uno se va acostumbrando al país donde vas creciendo como persona.

RC.- ¿Cómo fue tu designación como embajadora del presidente Juan Guaidó?

G.G.- El presidente Juan Guaidó tenía que designar embajadores, junto con la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Mi nombre salió cuando hablaron de Chile. Conocían mi trayectoria en Venezuela, e incluso en Chile, aunque tenía poco tiempo, ya había estado en La Moneda, junto con venezolanos que también aportan a la comunidad, y nos reunimos con quien en ese momento era el ministro del interior, conversando los retos y procesos que como comunidad más grande de extranjeros en Chile veíamos que se nos venían encima. Y así ha sido desde que llegué a Chile.

RC.- ¿Por qué renuncias al cargo?

G.G.- Fue doloroso dejar el cargo, esa función se llevó con mucho honor, servir a tu suelo patrio es de los honores más altos que puede vivir una persona patriota, demócrata y fiel a la lucha por la libertad. Tuve que dejarlo porque para seguir en Chile de forma regular, tenía que empezar a tener cotizaciones AFP, contrato, un sueldo, requisitos que no se tenían en ese cargo por las condiciones en que se desarrollado el proceso en Venezuela. No muy diferente le pasó al maestro Andrés Bello en su gesta por ayudar a Simón Bolívar en conseguir la independencia de Venezuela. ¡Nadie sabe lo duro que esto ha sido!

RC.- ¿En Chile qué actividades políticas realizas?

G.G.- En todas las que pueda tanto en razón de tiempo como en razón de requisitos legales, no puedo votar y no milito en ninguna organización política de Chile. Más adelante quizás hasta podamos constituir una donde converjamos varios migrantes.

RC.-¿Se están organizando para primarias de la oposición en Chile?

G.G.- Personalmente mi decisión la tomaré cuando sepa que hay condiciones mínimas de hacer el esfuerzo y además que se permita el voto de TODA la diáspora de venezolanos. Al electorado hay que respetarlo.

R.C.- ¿En qué tipo de trabajo se concentran la mayoría de los venezolanos? ¿Región?

G.G.- En la región metropolitana es donde hay más venezolanos, un poco menos de la mitad del país está en región metropolitana. Hay venezolanos en todos los rubros, médicos, bencineros, abogados, odontólogos, profesores, cuidadores del hogar, estilistas, empresas de mantenimiento, el rubro gastronómico tiene una gran variedad de pymes que dejan muy en alto el nombre de Venezuela, tanto por lo rico de la comida, como por su facturación, su crecimiento, comportamiento fiscal. Es admirable nuestra comunidad.

R.C.- ¿Mensaje a los venezolanos en Chile?

G.G.- A dejar en alto nuestro gentilicio, a portarse como ciudadanos, a crecer como personas y aportar en positivo.

RC.- Guarequena , muchas gracias por tu tiempo.