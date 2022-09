▷ Blanca Rosa Mármol: Sobre la solicitud de extradición de Rafael Ramírez habrá que esperar #1Sep

“Es difícil llegar a una conclusión en torno a la solicitud de extradición del ingeniero Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, ex canciller y ahora refugiado político”, dice a El Impulso, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y analista política.

El fiscal general Tareck William Saab anunció el martes que se había formulado esa petición a la justicia italiana con base a la denuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, de un “megafraude” por 4.850 millones de dólares cometido con unos préstamos suscritos con la firma privada Atlantic que a la vez negoció la deuda a Violet y Welka con sedes en Panamá, San Vicente y Las Granadinas; pero, PDVSA nunca recibió el dinero.

Ya en enero del 2.018, el fiscal general había denunciado a Ramírez por un caso de corrupción y luego en julio del 2.020 solicitó la extradición a Italia, pero la Corte de Apelaciones impidió la medida y fue confirmada por el máximo tribunal de ese país.

-Doctora, cuando anteriormente fue solicitada la extradición de Ramírez, quien después de renunciar como representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, se fue a vivir a Italia, se le negó al gobierno venezolano porque el exfuncionario gozaba de medida de protección como refugiado político. ¿Qué cree que podría pasar ahora?

-Difícil saber lo que podría ocurrir. Ahora, si hay suficientes pruebas de que el mencionado ciudadano ha cometido delitos comunes puede proceder la medida de extradición. Pero, falta información en torno a los casos que se le señalan.

Sin embargo, podría tratarse de una situación política en la cual se estaría utilizando la justicia indebidamente, ya que también el acusado ha hecho señalamientos contra personas relevantes del régimen. Habría, por lo tanto, que esperar.

-El fiscal general también ha hecho anuncios de extradición de otros que fueron altos personeros del gobierno, como la del general Hugo “El pollo” Carvajal a España, pero no se le ha dado respuesta. ¿No será una forma de distraer a la opinión pública este tipo de anuncios?

-Por eso le digo que lo más prudente es esperar a ver qué pasa.

La especialista en Derecho Penal se abstuvo de hacer mayores declaraciones.

Cabe recordar que el martes de esta semana, cuando el fiscal general anunció la solicitud de Ramírez, éste ya había advertido que el gobierno se estaba preparando para montar “una olla” contra él y amenazó con dar a conocer la forma como los hijos de Cilia Flores habían desfalcado a la empresa petrolera.

Ramírez, quien el pasado 4 de este mes cumplió 59 años, comenzó sus funciones en el gobierno chavista siendo el primer presidente del Ente Nacional del Gas, de donde pasó en julio del 2.002 a ser ministro de Energía y Petróleo, asumiendo además, en noviembre del 2.004, la presidencia de PDVSA hasta el 2.014 cuando Maduro lo nombró canciller y posteriormente representante de Venezuela en las Naciones Unidas. Y renunció en diciembre del 2.017 a sus funciones públicas.

En enero de 2.020 reveló que durante diez años se perdieron 700 mil millones de dólares de PDVSA en cuentas privadas, pero no habló de su responsabilidad en esa empresa, ni tampoco suministró nombres y señaló que entre los involucrados habían sujetos vinculados al narcotráfico.

Desde entonces ha venido haciendo acusaciones contra Nicolás Maduro y el régimen.Ahora, éste lo señala del “megrafraude” de 4.850 millones de dólares y es por esa denuncia que nuevamente ha vuelto a replicar, pero, en esta oportunidad contra personas del entorno de Maduro.