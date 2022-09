Aumento inesperado de pasaje es rechazado por margariteños

El sindicato de trabajadores únicos del transporte de Nueva Esparta (SUTENNE) por medio de un pronunciamiento en redes sociales este 1 de septiembre, notificó a la comunidad margariteña y el público en general que la tarifa mínima de transporte será de 3 bolívares para todas las rutas en la entidad.

Dentro de este pronunciamiento se resaltan las acciones empleadas en la ciudad capital con el incremento de las tarifas del transporte público, por lo que catalogan sus solicitudes como un factor clave para poder continuar prestando esta clase de servicios en los diferentes municipios que integran el territorio nacional.

“El ajuste de las tarifas es una necesidad que también afecta a otras operadoras como Bus margarita. No es un capricho de los transportistas. Hoy vemos que la inquietud de nosotros como organización, está caminando en la mayoría de los estados venezolanos”, indicaron los representantes del SUTTENE en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar, que previamente el 20 de agosto se había establecido un acuerdo de las autoridades regionales con los integrantes del sindicato, fijando el incremento de las tarifas del transporte público, donde el pasaje urbano tendría un incremento de 1 bolívares y el pasaje suburbano tendría un aumento de 1,5 bolívares.

Foto de Daniel Marín

La población rechaza este aumento del transporte público

En la mañana de este 1 de septiembre, los usuarios de transporte público quedaron sorprendidos con el costo de las tarifas a partir del aumento inesperado adoptado por el SUTTENE, mucho de estos manifestaron su rechazo a esta clase de medidas por la falta de coordinación de las exigencias con la realidad.

“Es ilógico que incrementen el pasaje hoy, cuando ayer costaba un bolívar menos, no es justo pagar casi 4 bolívares desde Santa Ana hasta Porlamar, esto pone en riesgo mi trabajo porque lo que gano no me alcanza para abordar semanalmente casi 80 bolívares en transporte”, comentó ante La TV Calle Javier Villanueva.

Además, indicaron que en las últimas semanas las fallas del servicio de transporte público cada vez son más, porque varias personas han quedado a mitad de la ruta paralizada con el autobús descompuesto, en vista que la carencia de mantenimiento o la falta de inversión en los buses hace que este tipo de medios de transporte sean ineficaces.

«Me parece injusto esta clase de acciones por los transportistas, hoy venía en el bus por la ruta de Juan Griego para Porlamar y en la Asunción la unidad se apagó, dejando varado a todos los pasajeros, quienes recibimos un mal trato del chofer porque este no quiso reintegrar el dinero a los pasajeros, cuando es su obligación responder por el servicio que fue deficiente», dijo una ciudadana en la población de Porlamar.

Sin embargo, hay otros usuarios que a pesar de la perdida de calidad del servicio, estos brindan apoyo a las medidas de los transportistas porque el descontrol inflacionario afecta a todos los venezolanos por igual sin ningún tipo de distinción alguna, por lo que consideran factible aumentar el pasaje, pero deben aumentar la calidad del transporte público.

La Calle