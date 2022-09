Despojan de comida y ropa a presos políticos recluidos en el Rodeo ll

1455338

Caracas.- Familiares del grupo de presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo ll, denunciaron que durante la requisa que se registró este miércoles 31 de agosto, fueron despojados de toda su comida y pertenencias. «Los dejaron prácticamente desnudos», dijo un pariente, a quien se le resguardó su identidad.

El motivo de esta revisión hecha por funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), ente adscrito al Ministerio de Sistema Penitenciario, estuvo relacionada con un video publicado esta semana por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el que aparece un preso político vestido con franela amarilla, exigiendo su libertad.

El detenido tenía su boleta de excarcelación en la mano y hacia llamado a las autoridades para que le permitieran salir del penal. La orden de liberación fue emanada desde noviembre del año pasado.

«El procedimiento fue desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM, les quitaron todas sus pertenencias. Al parecer, los funcionarios buscaban el teléfono con el que se difundió este video», declaró el familiar a El Pitazo.

Representantes legales de los detenidos, así como defensores de los derechos humanos y familiares, se plantaron a las afueras del penal mientras ocurría la requisa. «No les dejaron pasar comida para preparar no tampoco hecha, algunos militares dieron información a los abogados de lo que estaba sucediendo pero otros no fueron para nada amables», afirmó la madre de un preso político, a quien también se le resguardó su nombre.

A finales de 2022, más de 100 presos políticos civiles que se encontraban recluidos en la cárcel de Ramo Verde, fueron trasladados a diferentes penales ubicados en el centro del país.

A pesar de las advertencias hechas por abogados y organizaciones de DD.HH. sobre el peligro que representaba su permanencia en estos recintos, los cambios fueron realizados. Muchos de estos privados de libertad fueron policías y otros, participaron en diferentes alzamientos militares.

