Madonna confiesa su «obsesión» por el s3xo

Madonna, quien festejó el cumpleaños de su hijo Rocco Ritchie en Italia, causó furor con su reciente video que compartió en redes sociales, pues a lo largo de este dio a conocer 50 confesiones entre las que dejó entrever que el sexo es una parte fundamental en su vida.

El video fue publicado en su canal oficial de YouTube bajo el título ‘Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna’, el cual forma parte de su campaña de promoción de la nueva compilación de remixes ‘Finally Enough Love: 50 Number Ones’.

La grabación dura poco más de seis minutos y en ella es posible verla caminar por su mansión, alimentar a sus caballos y correr por su extenso jardín mientras una voz virtual le hace 50 preguntas que normalmente le hacen sus millones de fans

Sin embargo, lo que causó furor del video fue que la ‘Reina del Pop’ tiene una gran obsesión por el sexo, pues en la mayoría de las preguntas respondió con esa palabra. Por ejemplo, cuando se preguntó sobre su mayor placer culpable, su signo astrológico, su obsesión favorita actual, su mantra de vida, así como su secreto del éxito, ella contestó, “Sexo”.

Y en relación a esta obsesión que tiene la intérprete de ‘Like A Virgin’, la voz digital también le preguntó cuál sería el objeto que elegiría usar por el resto de su vida y ella respondió, “Mi collar vibrador de oro de 24 quilates”.

¿Qué más confesó Madonna? Otra de las verdades que soltó la cantante y que impresionó a sus fans, fue su mayor arrepentimiento en la vida, ya que cuando se le preguntó, no dudó en responder que contraer matrimonio dos veces.

Con información de Telemund