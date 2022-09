Ministerio Público ordena captura de la influencer marabina Gaby Loops

1454813

Zulia.- La influencer marabina Gabriela Chacín, conocida en las redes como Gaby Loops, tiene una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada al arrollamiento y muerte del deportista y mecánico José Antonio Mayor, de 36 años.

El Ministerio Público y el tribunal que lleva la causa emitió la orden de aprehensión el jueves 25 de agosto en contra de la influencer y su esposo Tulio Faría Graterol, quien presuntamente manejaba el carro con el que fue atropellado Mayor y que es propiedad de Chacín, informaron a El Pitazo fuentes vinculadas al caso.

“Ella no está presa como la gente dice. Ella está prófuga, ella no se ha presentado, no la han encontrado, pero tiene orden de aprehensión porque el vehículo estaba a nombre de ella”, aseguró la fuente.

El esposo de la influencer se entregó la mañana del domingo 28 de agosto en la sede del Equipo de Respuesta Especiales (ERE) de la Policía del estado Zulia, en el oeste de Maracaibo y donde aún permanece detenido.

Faría Graterol era presuntamente el conductor del Honda Civic color gris que arrolló el 8 de julio a Mayor, en la avenida Paúl Moreno, al norte de la ciudad. El empresario huyó sin prestarle auxilio al mecánico, quien estuvo dos días en cuidados intensivos y falleció dos días después, el 10 de julio de 2022.

Al empresario le imputaron el cargo de homicidio intencional, a título dolo eventual, por omisión de auxilio al socorro, y le fue ratificada la medida privativa de libertad, según la fuente.

En una minuta policial del procedimiento de su entrega se indica que Faría era requerido por el Tribunal Sexto de Control del estado Zulia, a cargo de la jueza Maraly Bravo.

Fuentes policiales vinculadas con el caso informaron que el carro involucrado en el arrollamiento fue vendido después del accidente, y que ello agrava la situación legal de la influencer y su esposo.

La hermana de la víctima, Adriana Mayor, reveló en una transmisión en vivo de la red social Instagram la noche del pasado domingo que una persona reconoció el carro; y luego, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) iniciaron las investigaciones que condujeron a Chacín y a Faría.

¿Quién es Gaby Loops?

Gabriela Chacín, conocida en las redes como @GabyLoops, es propietaria de una empresa de venta de lazos para niñas que funciona en dos reconocidos centros comerciales de Maracaibo.

Su cuenta de Instagram llegó a tener cerca de 100.000 seguidores, y la cerró luego de la detención de su esposo. También cerró la cuenta de la empresa de lazos tras cientos de mensajes de usuarios en la que la señalaron como culpable.

Gaby Loops forma parte de un grupo de influencers que trabajan en conjunto para promocionar tiendas, restaurantes y eventos en la ciudad. Su popularidad inició al integrar este grupo y luego de practicarse una cirugía bariátrica que le permitió perder al menos 66 kilos.

Su esposo, Faría es dueño de una empresa de fumigaciones desde hace al menos 10 años. Ambos solían publicar a diario historias sobre su día a día en las redes.

La hermana de Mayor repudió que tanto Gabriela Chacín como su esposo Tulio Faría expusieron en sus redes sociales las celebraciones a las que asistieron después del accidente y con conocimiento de que tenían una responsabilidad. “Supimos que ellos veían mis videos pidiendo ayuda para mi hermano y para mi papá, porque tenemos personas en común”, dijo Adriana Mayor.

Nataly AnguloVista_4

Nataly AnguloVista_4