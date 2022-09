Perú | Premier ataca a la prensa y defiende a su hermano

«SI MI HERMANO GANA MILLONES, MUÉRANSE DE ENVIDIA», SEÑALA ANÍBAL TORRES

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, defendió que su hermano Víctor Antonio Torres Vásquez contrate con el Estado y gane millonarios contratos por prestar servicios a una institución del Ministerio de Salud durante el Gobierno de Pedro Castillo.

“No es verdad que ha sido inhabilitado [mi hermano] porque ahí hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal cual están”, manifestó en conferencia de prensa.

Además, resaltó que Víctor Antonio Torres Vásquez no ha visitado al jefe de Estado.

“Mi hermano es un empresario. Y si gana millones ese es el peruano; nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están en contra de eso”, expresó.

De otro lado, arremetió contra la prensa por informar sobre el repudio de la población en Tacna hacía el presidente Pedro Castillo, a quien le lanzaron huevos.

«La aceptación es masiva, pero la prensa lo único que saca es ese sector donde le tiraron huevos al presidente, que es un hecho real y verídico, pero la información debe ser correcta», indicó.

Aseguró que la prensa informa lo que les conviene, pero respetan su verdad, y no harán nada en contra de ello.

Mencionó que no son culpables de que la población ya no les crea, ni que vayan perdiendo credibilidad.

Asimismo, cuestionó las ventajas de algunos tras llevar sus casos a la justicia. “No es posible que un empresario que debe millones por impuestos, no los pague, haga el reclamo y el tribunal fiscal hace demorar el proceso”, agregó.

En otro momento, volvió a cometer un traspié al referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania, reemplazando a esta última por Corea del Sur.

Al comparar la situación económica del Perú con Inglaterra, consideró que el incremento de inflación en dicho país es consecuencia «principalmente de la guerra entre Corea y Rusia».

Anterior a esto, señaló que el sistema de justicia se debe «corregir», asegurando que «el pobre que comete un delito está pudriéndose en la cárcel», mientras que «el rico que comete un delito está en libertad».