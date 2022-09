El truco de respiración para dormirse casi instantáneamente

La técnica, conocida como respiración 4-7-8, fue desarrollada por el doctor Andrew Weil, médico capacitado y fundador del Centro de Medicina Integrativa de Arizona.

Está basada en ejercicios que se encuentran en el yoga, con el fin de controlar el estrés y la ansiedad. «La respiración 4-7-8 que enseño es el método de relajación más poderoso que he descubierto», dijo Weil en un video de demostración de la técnica. «Es muy simple, no requiere equipo, lleva muy poco tiempo, no cuesta nada».

Así es como se practica la técnica correctamente:

– Paso 1: Inhala tranquilamente por la nariz mientras cuentas hasta cuatro.

– Paso 2: Contienes la respiración mientras cuentas hasta siete.

– Paso 3: Sopla aire por la boca de forma audible y con fuerza.

– Paso 4: Repite este proceso durante un total de cuatro ciclos de respiración.

La velocidad con la que haces la técnica no es necesariamente importante. Lo importante es mantener la relación 4-7-8 entre los conteos.

Según Weil, esta es una técnica que debes practicar regularmente, al menos dos veces al día, para beneficiarte por completo. «Puedes hacerlo con más frecuencia que dos veces al día, pero nunca más de cuatro ciclos de respiración a la vez», cuenta Weil en el video.

Weil indica que pueden pasar de cuatro a seis semanas antes de que notes algún cambio fisiológico debido a la práctica. Con el tiempo, explica que podría ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial, mejorar la digestión, mejorar la circulación y ayudar a conciliar el sueño.

Según Patrick McKeown, un destacado experto internacional en respiración y sueño, y autor de libros superventas como ‘The Oxygen Advantage’, cambiar nuestra respiración puede tener un profundo impacto en nuestro estado físico y mental.

«Con los ejercicios de respiración, uno puede regular hacia abajo y hacia arriba, dándonos control sobre cómo reaccionan nuestras mentes y cuerpos a los estímulos externos», explica McKeown a ‘Newsweek’. «Para el sueño, la respiración y la salud mental, la respiración funcional es fundamental».

Con información de La Patilla