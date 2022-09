Perú | Callao: autoridades y especialistas recomiendan cuidar la información que suben a redes

El gobierno regional realizó el II foro regional: ‘Ciberdelincuencia e innovación tecnológica para optimizar la gestión estratégica de seguridad ciudadana’.

El último jueves 25 de agosto, el Gobierno Regional del Callao realizó el II foro regional: ‘Ciberdelincuencia e innovación tecnológica para optimizar la gestión estratégica de seguridad ciudadana’, donde diversas autoridades y especialistas recomendaron a la población chalaca cuidar la información que suben a las redes sociales.

Después de escuchar a los ponentes, el coordinador del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) del Callao, el coronel PNP (r) Edgar Espinoza Olcay, consideró necesario que los ciudadanos protejan sus datos y no se expongan a los delincuentes informáticos, cuando compran por Internet, usan alguna aplicación de dudosa reputación y comparten fotos u otros detalles en sus perfiles de Facebook e Instagram.

Como parte del programa, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) profundizó en ‘Los delitos informáticos y su implicancia en el desarrollo económico nacional y regional’. La entidad reveló que en lo que va del 2022 han desarticulado más de 10 organizaciones dedicados a este tipo de crímenes.

Mientras el economista y docente de ESAN, Óscar Bahamonde Amaya, habló sobre la ‘Gestión estratégica de ciudades, hacia una óptima seguridad ciudadana’. Durante su presentación analizó la situación actual del país y determinó que se debe priorizar al ciudadano como eje de este proceso, donde se cambiará lo tradicional por lo digital, y así prevenir los ciberdelitos.

Por su lado, Antoni Bosch-Pujol, experto en protección de datos y director del Institute of Audit & IT-Governance, manifestó que estamos en medio de una “cuarta revolución industrial” y debemos adaptarnos porque, así como hay aspectos positivos, como el rápido desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, también hay lados negativos, como los ataques informáticos.

“Además, tenemos la desinformación por exceso de información. Antes teníamos poca información, pero era la que necesitábamos, ahora hay demasiada data, que no necesariamente es relevante o verdadera (…). En ese sentido, cuando descargue aplicaciones o entre a páginas web, tengan cuidado con los permisos que dan, como a la ubicación. A veces, si no aceptas, no te permite instalarlo o ingresar, pero para qué un portal de compras quiere tener información de tus contactos, galería de fotos o redes”, sostuvo.

Cabe precisar que según el estudio realizado por el Índice de inteligencia de Amenazas del X-Force 2022, de IBM, Perú es una de las tres naciones más atacadas por crímenes cibernéticos en América Latina, detrás de Brasil y México.