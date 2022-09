Privados Rodeo II denuncian que Gric le quitó más de 800 celulares, comida y ropa durante requisa violenta

Un grupo de privados de libertad del Rodeo II denunció que funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia (Gric) entraron de forma violenta a las celdas y les robaron más de 800 teléfonos, comida y ropa. Todo porque no les pagaron parte de la vacuna que les corresponde quincenalmente. Y asegura que la suma de 15 mil dólares fue robada por el ex director Ronald Zapata, pero este no dijo nada al nuevo director ni al Gric.

«El día martes llegó el Gric a las 8:00 p.m., entraron de forma violenta, nos golpearon y amedrentaron. Se llevaron más de 800 celulares, cocinas, productos personales, comida y ropa», contó a ND vía telefónica uno de los privados.

Según el Gric, la requisa fue por un video que envió a las redes un interno reclamando su libertad porque tiene una boleta de excarcelación desde hace 11 meses, pero no lo han liberado. Pero esto es mentira, afirmó el preso.

«La verdadera razón por la que hacen la requisa es porque aquí cada letra debe pagar $800 quincenales y el penal esta conformado por 12 letras. Los primeros quince días cobran los superiores del director y la segunda semana cobra el director. Recogen más de 15 mil dólares en el penal. El trató que se hizo de los privados hacia el ministerio fue una palabra de paz, donde no habría derramamiento de sangre ni nadie cortado a cambio de nuestra tranquilidad, que nos dejaran tener los teléfonos tranquilos y nosotros le pagamos», explicó.

«Pero todo cambió el día 26 cuando el Rodeo II recibió un nuevo director que no sabía lo que estaba pasando y por eso entró el Gric hacer la requisa porque el día 15 de agosto el director le dijo a sus superiores que los privados no quisieron pagar la causa y no les pago».

Según la versión del privado, todos pagaron, pero el director Ronald Zapata se quedó con los 15 mil dólares y se fue. En sus palabras, el nuevo director tiene las «manos atadas». «Nos dijo que quiere la tranquilidad para el penal, pero el Gric no lo deja. Los efectivos del Gric llegan amedrentando a todos los privados y golpeando por no haber pagado la causa, sin saber lo que realmente pasó».

¿Cuánto paga un preso del Rodeo II?

El hombre de 50 años aprovechó para denunciar que los custodios le quitan a los familiares dinero y comida para poderles pasar lo que les corresponde.

«Estamos obligados a pasar comida y cocinar nosotros mismos ya que la comida que da el penal no es higiénica y solo es arroz con granos o arepa sola. Para nosotros ingresar una harina de maíz de un kilo al penal, nos piden que les demos una harina a ellos. Para pasar un mercado, nuestros familiares deben hacer el mismo mercado a ellos para que no los puedan entregar», lamentó.

Para ingresar un celular les cobran $50 y para una visita conyugal, le cobran 20 dólares. Semanalmente deben pagar $5 de causa, como si se tratara de un pranato.

Además, condenan que desde hace más de un año, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no cumple con las órdenes del tribunal. «Ahora ellos son los que dicen si nos dan la libertad o no. No importa la decisión de un juez. La ministra es quien decide si nos vamos o no. Hay compañeros que tienen 11 y hasta 14 meses de libertad, pero siguen privados. Queremos que nos digan que harán con nosotros porque esto es un secuestro».