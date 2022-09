Colombia Colegio ofrecerá disculpas a niña por acusarla de hurto

Como respuesta a una tutela la Corte Constitucional ordenó que el Colegio Nuestra Señora de las Nieves de Bogotá debe disculparse públicamente con una niña a la que acusaron de hurto, no la dejaron defenderse y por tal hecho fue víctima de acoso escolar, lo que la llevó a intentar suicidarse.

El papá de la niña en representación de ella, que en el momento de los hechos tenía 11 años (2019) puso una tutela alegando que a su hija le vulneraron los derechos a la vida, la salud, la dignidad, al buen nombre y honra, el debido proceso, la presunción de inocencia y a la educación.

Acusaciones a la niña

En el 2019 el coordinador de convivencia del colegio citó a la niña porque se perdieron $ 37.000, robo del que señalaron a la menor.

En la tutela se dice que le mostraron un video grabado por las cámaras de seguridad, no solo a ella sino a la directora y a otros alumnos, para luego obligarla a redactar un texto en el que debía aceptar la responsabilidad de la pérdida del dinero. Además, en el curso del proceso solo llamaron a un acudiente, no a los dos como es debido, y no escucharon a la niña.

Después de eso la niña habría empezado a ser señalada y acosada por compañeros, lo que afectó su salud mental al punto de que intentó suicidarse ingiriendo cloro.

Al ser dada de alta la niña no quería continuar con sus estudios en ese colegio, por lo cual pidieron los resultados académicos del tercer trimestre escolar, documentos que no fueron entregados porque el papá de la menor estaba atrasado en unos pagos por no tener empleo en ese momento, lo que dificultó que fuera trasladada a otra institución educativa.

Por lo anterior el papá de la niña puso la tutela para que se reconocieran los derechos de la niña a la vida, la salud, la dignidad, al buen nombre y honra, el debido proceso, la presunción de inocencia y a la educación.

Al respecto, la Corte Constitucional decidió que existió una vulneración de los derechos fundamentales de la niña a la dignidad y el debido proceso, por lo que ordenó que el Colegio Nuestra Señora de las Nieves modifique sus protocolos de atención en casos de matoneo o acoso escolar, incluyendo la capacitación de los docentes y directivas, para así detectar de manera temprana los posibles casos.

Además, deberá modificar su Manual de Convivencia para permitir el derecho a la defensa y que el material de prueba no sea divulgado con otras personas no involucradas.

También se estableció que a la niña le vulneraron los derechos al buen nombre y la honra, por lo que el colegio debe realizar un acto de disculpas para retractarse públicamente de las acusaciones a la menor.

En cuanto al derecho a la educación, se consideró que fue vulnerado y que el Colegio Nuestra Señora de las Nieves debe entregar los boletines de notas del tercer período del año 2019 y el respectivo consolidado del año 2019 de la menor.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.