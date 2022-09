Perú | “Esperamos que Indecopi renueve los derechos antidúmping y compensatorios contra el biodiésel B100 de Argentina”

Entrevista al presidente de perupalma, Ledgard Arévalo Díaz

Ha pasado un año desde que asumió la presidencia el señor Pedro Castillo. En su calidad de Presidente de Perupalma, ¿cómo evalúa la gestión del sector agrario?

Una gran decepción. Este gobierno parece no tener una política agraria. Y eso se hace evidente cuando contamos la cantidad de Ministros de Agricultura que han sido nombrados en este gobierno. Hasta la fecha no resuelven el problema de los fertilizantes. La llamada segunda reforma agraria se quedó en el papel o en las oficinas del ministerio, porque al campo no ha llegado

Entonces no se está promocionado el cultivo de palma

Al contrario. Mediante una serie de Resoluciones Ministeriales del Ministerio de Energía y Minas se ha ido exceptuando desde marzo con el cumplimiento de la obligación de comercializar Diesel N° 2 con 5% de biodiésel tal y como manda el Decreto Supremo 021-2007-EM. Esta excepción afecta directamente a los palmicultores, pues elimina uno de nuestros principales mercados.

Pero la palma es un cultivo alternativo que debe ser apoyado por el gobierno.

Efectivamente, esta medida solo perjudica a los productores nacionales. Cabe recalcar que el aceite de palma es el sustento para más de 50 mil familias de palmicultores, vinculados al cultivo de palma aceitera desde hace más de 30 años, producto que fue promovido por el Estado a través de DEVIDA y otros programas de Desarrollo Alternativo como parte de la política de sustitución de cultivos ilícitos de coca. Justamente, por ello se promulgó la Ley 28054 (Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles) y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2007-EM. Mediante esta norma, se establece que PETROPERU, en el marco de la lucha contra las drogas, debe adquirir biocombustibles que deriven de programas antidrogas promocionados por DEVIDA, como es el caso de la palma aceitera.

Entonces se estaría incumpliendo con la Ley

Desde hace mucho, no solo con este gobierno. Hace años que Petroperú prefiere importar biodiésel que comprarlo a los productores nacionales. A fines de abril de este año, Petroperú efectuó dos procesos de adquisión de biodiése (B100) para el mercado internacional, saliendo favorecida Petrochina con la compra de 200 mil barriles de biodiésel.

¿Y por qué cree que se privilegia a los importadores?

Hay algunos indicios de corrupción. La principal beneficiada ha sido la empresa Gunvor, una transnacional cuyos ejecutivos aceptaron estar involucrados en actos de corrupción en Ecuador. Estamos seguros que si se investigan estos casos se descubrirá que aquí también se produjo corrupción.

Existe una demanda por dumping en contra del biodiésel argentino.

Así es y debo decir que preocupa que el Tribunal de Indecopi esté demorando en confirmar las resoluciones de la Comisión de Dumping y Subsidios de INDECOPI, mediante las cuales ordenó que se renueven los derechos antidúmping y compensatorios que se aplican al biodiésel B100 procedente de Argentina por un plazo de 5 años, dado que estas importaciones subsidiadas y con dumping han causado gravísimo daño a toda la cadena productiva de biodiésel en el Perú.

¿Qué espera Perupalma en este caso?

Que el Tribunal confirme las resoluciones de la Comisión de Dumping y Subsidios de INDECOPI, que ordenan que se renueven los derechos antidúmping y compensatorios que se aplican al biodiésel B100 procedente de Argentina.

¿Qué gestiones vienen realizando con el Estado?

Solicitamos una reunión con la Ministra, nos la han ido postergando, pero finalmente nos la han dado para el 8 de setiembre, el mismo día que se vence el plazo de la resolución que impide que se emplee biodiésel. Sinceramente esperamos que no se ampliará más el plazo y que se nos explique claramente qué va a hacer su gestión para que Petroperú cumpla con la Ley 28054 y se comprometa a promocionar al biodiésel nacional.

¿Y si eso no ocurre?

Esperamos no llegar a esa situación, pero de darse el caso, evaluaremos que medidas de fuerza se toman para hacer cumplir la Ley. Imagínese, el propio Estado incumpliendo las leyes y perjudicando a 50 mil familias de palmicultores. Que les quede claro que no lo permitiremos.