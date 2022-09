▷ #EntrevistaDominical Orlando Zamora: Rafael Ramírez es el zar de la delincuencia política en el mundo

Es difícil que en el mundo haya existido un ser más hábil, meticuloso y audaz para apoderarse de los dineros de su país que Rafael Ramírez, el zar del petróleo y de la energía eléctrica en Venezuela.

Así lo considera Orlando Zamora, asesor financiero y exjefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela, quien ha venido siguiéndole el curso a la corrupción del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Al ser entrevistado por Elimpulso.com, el autor del voluminoso libro “Concentración de poder: revés del Sueño protAGONICO”, en el cuál se hace un análisis de casos de corrupción, no titubeó en señalar que Ramírez es el zar de la delincuencia política en el mundo.

Pero lo más insólito, sorprendente e increíble, comentó, es el único venezolano protegido por la Justicia, ya que no puede ser objeto de ningún tipo de investigación desde el año 2016, según decisión del TSJ con ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, hoy presidenta del máximo tribunal de la República.

-¿Cómo explica que ha sido el zar de la delincuencia?

-Porque Ramírez administró 700.000.000.000 de dólares estadounidenses (setecientos mil millones de dólares) en tiempos que PDVSA era la fuente de los mayores ingresos del país. Incluso, él lo reconoce. Alega que no recibió nada ilegítimo. Dice que el dinero se utilizó en gasto social, pero eso no es verdad.

-¿A cuánto alcanzó el gasto social?

-No llegó a los 100 mil millones de dólares. Aquí se le debería hacer la pregunta de rigor: ¿Qué hiciste con los otros 600 mil millones de dólares, Rafael Ramírez?

-¿Cómo describe la forma en que se apropió de recursos de la empresa petrolera?

-Ha sido la persona que más finamente realizó sus manejos delictuosos y los ocultó muy bien. Intentaron investigarlo en la Asamblea Nacional de nuestro país, pero no se pudo. Y los Estados Unidos no lo ha investigado.

-¿Por qué?

-Por haber utilizado testaferros y realizado diferentes procedimientos.

-Sin embargo, sobre él recaían sospechas por el desastre en que dejó a la empresa petrolera—se le dice al especialista en temas de corrupción.

-Lo que llamó la atención fue el sobreprecio en las pólizas de seguros. Decía Ramírez que todas las compañías de seguros, juntas, no podían pagar la cobertura de PDVSA y, por lo tanto, tenía él que solicitar los servicios de compañías extranjeras. Eso imposibilitaba supervisar realmente los gastos y éstos fueron elevadísimos. Pero, fue notorio que uno de sus primos, quien hoy está detenido, fue quien lo representó en lo concerniente a los seguros.

-Se ha hablado de que depositó dinero en Andorra…

-De ese caso se dice que fueron más de 2 mil millones de dólares sin explicación alguna. Se mintió en ese asunto porque su primo dijo que era una transacción con unos empresarios chinos, pero en realidad eran los excedentes que le quedaban a Ramírez.

-¿En qué otro caso estuvo involucrado?

-En el del famoso maletín de Guido Antonini Wilson, cuyos casi 800 mil dólares le fueron incautados al llegar a la Argentina en agosto del 2007 y que decían que ese dinero era para la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, pero ella no los necesitaba. Ese dinero era el pago de dividendos a unos ministros argentinos que eran inversionistas en Venezuela y quienes pidieron efectivo.

-¿Qué tuvo que ver Ramírez con Fonden?

– Fonden recaudó una enorme cantidad de millones. Ramírez no vaciló en que PDVSA desembolsara 54 mil millones y el Banco Central, 43 mil millones. Estamos hablando de un fondo que tuvo casi 100 mil millones de dólares, pero es una cosa inexistente, que carece de contabilidad clara y de auditoría. Lo ubicaron en el tercer piso del Ministerio de Finanzas y al final no pudo mostrar ninguna obra porque las que comenzaron quedaron inconclusas. Aún más, desaparecieron los planes como el del ferrocarril, del cual se estuvo hablando desde el 2007 hasta el 2013 ( cuando murió Chávez) y del que se dijo que iba a conectar todo el occidente, los llanos centrales y una parte de oriente. Lo comenzaron los chinos, pero éstos lo abandonaron. Y lo único que sabemos fue que mejoraron el ferrocarril Barquisimeto–Puerto Cabello, el cual estuvo funcionando, pero ahora tengo entendido está destartalado. Se perdieron diez mil millones de dólares en una idea que tuvo Chávez. Y terminó el plan cuando se lo dieron a los cubanos, quienes no tenían experiencia, ni mucho menos dinero. Eso sí, quedaron las elevaciones paralelas a la Autopista Regional del Centro en sitios cercanos a Valencia y Maracay, para demostrar parte de las pérdidas que tuvo el Estado venezolano. Esto formó parte de lo que se ha llamado el saqueo ocasionado por la corrupción.

-Como Ramírez podía disponer de todo el dinero de PDVSA, ¿Cuál es el hecho que le parece más impresionante?

-Lo que hizo PDVSA en el exterior. Se creó la PDVSA América que terminó siendo cerrada después de haber manejado 18 mil millones de dólares para mantener oficinas en distintas partes sin obtener nada a cambio. Se trató de llegar a unos acuerdos con Brasil, donde se pensó montar una refinería, pero nada se logró. Con la de Matanzas, que era mitad de Venezuela y la otra mitad de Cuba, al final los cubanos compraron, no se sabe cómo, toda la instalación. El plan de refino era hacer 24 refinerías y las que lograron terminarse, todas fueron con ventajas para los países donde se establecieron: tres en Nicaragua, dos en Bolivia y, además en este país, el dinero de PDVSA se utilizó hasta para remodelar una pequeña isla pérdida en la cual se mantenían jardines de infancia. Se compraron unos barcos en Argentina, los cuales nunca fueron terminados y, por supuesto, no llegaron a Venezuela. De ellos había uno llamado Evita, en recuerdo de Eva Perón. Y se le compraron a Cuba dos buques para transportar petróleo, los cuales eran administrados por una empresa cubana y los cubanos terminaron por quedarse con ambos buques. En el exterior se gastó más dinero porque no había control alguno. Se vendieron siete refinerías que Venezuela tenía en diferentes países en los cuales se garantizaba colocar el petróleo venezolano.

Donó la empresa petrolera más de 40 mil millones de dólares a 29 países, de los cuales Cuba absolvió el 39 por ciento. Se le dotó de servicio eléctrico y fue iluminada una gran parte de La Habana. A los cubanos se les compraron las famosas generadoras autónomas eléctricas, que no eran más que unas pequeñas plantas para áreas pequeñas y, entonces, se unían varias, pero, al final, no sirvieron porque requerían de diesel y éste no lo había, sin embargo ellos recibieron unos 300 millones de dólares.

En una de las cosas que más obtuvo dinero Ramírez, fue en las termoeléctricas. En el 2008 dijo en la Asamblea Nacional que era necesario acabar con las hidroeléctricas y, en consecuencia, no hacer más inversiones en ellas. Pero, es la del Guri la que está, aunque sea a duras penas, funcionando y genera aproximadamente el 80 por ciento de la energía eléctrica del país, donde son frecuentes las interrupciones del servicio porque no se hicieron las inversiones necesarias para tener funcionando a plenitud las turbinas.

En esa ocasión inventó un plan de construcción de 26 termoeléctricas, para funcionar con diesel, pero él no pudo producir ese tipo de combustible. Se hicieron con personal sin experiencia y que implicaba ubicarlas a lo largo y ancho del país, para beneficiar principalmente al estado Anzoátegui, Falcón y Zulia, donde está funcionando una. Se reformularon la del Centro en los valles del Tuy, cercana a Caracas; y la de Tacoa en La Guaira, donde le colocaron unas barcazas, que actuaban como unas gigantescas baterías; pero, esas barcazas se hundieron como se hundió el dinero utilizado en esos planes, creados precisamente para alimentar la corrupción, la cual ha sido la más grande en la historia y donde los protagonistas principales son Chávez y Rafael Ramírez.

-¿Qué más hizo?

-Gastó dinero en obras de ornato en Sabana Grande y para unas estatuas que le hicieron a su esposa Beatrice Sansó de Ramírez. No hubo control sobre lo que costaron esos trabajos y, como siempre, aparecían otras personas, pero no él. Sin embargo, ahora con la denuncia de estos 4.850 millones de dólares se trata de probar la evidencia, aunque ya ese caso se conocía en 2016. Sucedió que PDVSA aprobó una línea en bolívares, con los cuales se iban a adquirir dólares preferenciales. El negocio fue hecho con dos compañías, una de Panamá y la otra en San Vicente y Las Granadinas. Cometió el error de firmar la documentación porque ese año 2012 había recibido tanto dinero PDVSA que se encontraba embriagado de dólares. Ese fue un robo descarado porque nunca llegó el dinero solicitado. Ese caso ni los demás en los que se les responsabilizaba de corrupción pudo ser investigado porque es el único venezolano al cual no se le puede investigar por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el cual en su decisión de concederle una medida cautelar impide que diga lo relacionado con su gestión porque lo afecta a él y a la República. Es el hecho más insólito que se encuentra vigente desde el 2016. Y Nicolás Maduro le ordenó que no compareciera ante la Asamblea Nacional cuando ésta trató de indagar. Ahora ha pedido, a través de Tareck El Aissami, que el fiscal general no sólo lo investigue, sino que solicite su extradición para encarcelarlo.

-Ya usted se refirió a los planes de Ramírez en torno a las termoeléctricas. Sin embargo, ¿sólo se limitó a eso?

– No. Movilizó enormes cantidades de dólares para 23 proyectos en lo que se llamó el Plan Nacional Eléctrico. El gobierno llegó a decir que había colocado más de 60 mil millones de dólares para ampliación del servicio. No es fácil comprobar la forma en que se gastaron porque los montos entregados están en el orden de los veinte mil millones, no se sabe el destino del resto, pero hoy se pueden ver proyectos inconclusos como la hidroeléctrica destinada al Táchira y Mérida, la de Tacoma en el estado Bolívar que no funciona y otras que les fueron asignadas Odebrecht. Todos esos financiamientos pasaron por las manos de Ramírez, quien siempre utilizaba otra personas.

-¿Qué otra cosa asombrosa se puede decir de este individuo?

-Hay una serie de obras que dejó inconclusas. Una de ellas fue la del tren Guatire-Guarenas en cuyo recorrido había que perforar un cerro en un trayecto de 18 kilómetros. Otras las de los puentes de Guayana y del Lago de Maracaibo. Y tuvo en sus manos el Fondo Chino sin transparencia posible, se registraron sobreprecios y las compañías se negaron a suministrar información del destino final de los recursos que recibieron. Los proyectos no se consumaron, los chinos se fueron y todo quedó en una penumbra porque no hubo nada que presentar.

¿Cómo se explica que Ramírez haya tenido tanto poder de parte de Chávez?

–Ramírez fue el hombre de la revolución porque tuvo a su cargo a PDVSA, que era la que pagaba, la que generaba casi todos los recursos al país y Ramírez la había convertido en la PDVSA roja rojita. Se tiene conocimiento que Chávez le daba las órdenes por teléfono y Ramírez no tenía límite, ni contradecía órden recibida. Daba lo que le pedía. Disponer de 700 mil millones le permitieron hacer todos los desastres. Como las obras quedaron inconclusas, es evidente el fraude, la corrupción gigantesca que se generalizó en los alimentos descompuestos porque fueron comprados con fecha cercana a su vencimiento y que ahora ese plan es conocido como Clap y ha tenido un sujeto preso en los Estados Unidos, el tristemente célebre Alex Saab, que fue nombrado representante para las conversaciones con la oposición en México.

Una de las cosas que caracterizó la gestión de Ramírez fue la creación de empresas contratistas, las cuales fueron constituidas por familiares de dirigentes y funcionarios del Estado. Los contratistas le daban a PDVSA pagos por los favores recibidos. Se crearon centenares de empresas de ese tipo, que siguen funcionando. Y ahora, como él ha anunciado que revelará algunas cosas como respuesta a la denuncia que se le ha hecho en la Contraloría, ojalá hable. Y no se quede con la amenaza.

-¿Por qué Ramírez decidió vivir en Italia después de haber renunciado a su cargo como representante de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas?

-Supuestamente porque su esposa tiene raíces italianas.

-¿Cree de verdad que podría ser extraditado?-No sé qué puede pasar. Lo que sí puedo decir es que exfuncionarios que se han distanciado del régimen, no las han tenido muy buenas. Nelson Martínez, quien fuera, como Ramírez y después de éste, ministro de Petróleo y de PDVSA, murió en la cárcel después de ser señalado como responsable de corrupción.