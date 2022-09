¿Conoces los secretos que guardan las líneas de tus manos?

Las palmas de las manos tienen mucho que decir acerca de nosotros mismos y de nuestro futuro. La quiromancia, estudia estas líneas que adornan las palmas de nuestras manos y la información que contienen y que viajan en nuestra ancestralidad, a través de los siglos. Sólo es cuestión de aprender a leerlas.

Tú puedes aprender a leer las líneas de tus manos mirando la línea debajo de tus dedos. Se llama la línea del corazón, y puede decir mucho sobre tu vida amorosa.

¿Qué revelan tus palmas, sobre tu situación amorosa?

Junta tus manos abiertas, tal como haces cuando te lavas la cara, y presta mucha atención las líneas corazón talladas en tus palmas.

Cuando las líneas del corazón de tus palmas están a un mismo nivel en ambas manos, significa que tus intenciones en el amor siempre son serias y prefieres una relación estable.

Eres racional, centrado y sensato, y generalmente no te agradan los cambios bruscos en tu vida. Te interesas mucho por tu pareja y por su bienestar, así que te auguro una relación duradera y afable.

Cuando la línea del corazón de tu mano derecha está más alta que la de tu mano izquierda, significa que eres una persona nada convencional, que desecha los estándares sociales y hace sólo lo que le parece que debe hacer, sin dejarte llevar por los protocolos.

Generalmente prefieres tener una pareja mayor que tú, ya que eres muy sabio para tu edad. Eres bueno en el amor, atento, romántico e independiente, por lo que no te agradan los compromisos ni las complicaciones. Te dejas llevar por tu intuición la mayoría de las veces, y ésta nunca te ha dejado mal.

Tu futuro amoroso es precario, ya que eres un espíritu libre y te cuesta mantener relaciones estables. Te toca trabajar sobre éste punto para cambiar el giro del destino a tu favor.

Cuando la línea del corazón de tu mano izquierda está más alta que la de tu mano derecha, significa que eres una persona intrépida que no tiene miedo de enfrentarse a desafíos difíciles.

No te apresuras a iniciar una relación seria, ya que para ti, el amor no garantiza la felicidad. Eres una persona segura de ti misma y con bastante fuerza interior, por eso cuando realmente decides tener una pareja, escoges a la mejor persona. Superas los obstáculos con facilidad, así que no te enganchas en los conflictos amorosos.

Tu pareja generalmente es mucho menor que tu, por lo que te hace sentir protector y quien toma el control.

La quiromancia es fascinante y cada línea encierra un significado que marca tu destino y augura determinados factores que ocurrirán a lo largo de tu vida.