España | «Quiero volver a casa, tengo cosas más importantes que el tenis que atender»

Rafa Nadal se apresuró a salir a la sala de prensa del US Open minutos después de consumarse su eliminación del cuarto Grand Slam del año. El tenista balear compareció ante los medios de comunicación y fue muy sincero al reconocer su mal partido ante Tiafoe, así como sus prioridades, que en estos momentos están en el estado de salud de su mujer, Mery Perelló, y su futuro hijo.

Sobre el partido, Nadal no se anduvo con tapujos. «He jugado mal y él bien. Si quieres estar en los cuartos de final del US Open necesito jugar mejor de lo que he hecho. Eso es claro», reconoció. «He tenido mis opciones, con el break en el cuarto, y otros momentos para estar ahí. Haberlos ganado me hubiera dado confianza y hubiera cambiado las cosas, pero no he sido capaz de hacer nada hoy. Él sí».

Nadal no quiso marcharse del US Open sin felicitar a Tiafoe, primer –y último– rival que le gana en un Grand Slam en 2022. «Felicidades a Frances porque ha sido mejor. Ahora es momento de irme a casa y estar preparado mentalmente de nuevo. Cuando me sienta preparado para competir de nuevo, estaré allí».

Preguntado por el número uno, Nadal relativizó y prosiguió con su discurso, en el que no le otorga demasiada importancia a volver a lo más alto. «Los años pasan. Es el ciclo de la vida. Unos pasan, otros vienen y la vida se sigue moviendo y el mundo sigue girando. Toda la vida ha pasado lo mismo. Llevamos mucho tiempo arriba, pero otros llegan y nosotros nos iremos yendo».

En cuanto a sus eventos de futuro, Nadal no piensa más allá y recalcó que se centra en lo personal, aludiendo, probablemente, al estado de salud de Mery Perelló y su hijo. «Acabo de salir de perder en 4R del US Open, ahora mismo se me hace difícil un análisis claro de mi futuro inmediato. Ahora quiero volver a casa, tengo cosas más importantes que el tenis para atender. Con ese principio básico, luego tomaré las decisiones que tenga que tomar en base a lo que ocurra. Lo personal ahora va por delante de lo profesional. Tenía que hacer un esfuerzo aquí. No salió, pero ahora mismo es momento de hacer reset. Han sido unos meses difíciles. A partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y personalmente solucionar un tema tan importante como es tener mi primer hijo. Esperemos que salga todo bien».

Rafa reconoció que su situación personal –su mujer habría estado ingresada– le ha afectado en este US Open. «No hay que buscar excusas. Hay veces que uno puede con todo y otras no. Esta vez me ha tocado que no. Felicito al rival, yo lo he intentado, pero desgraciadamente no ha podido ser. Venía entrenando bien, pero a nivel competición me faltaba algo a nivel frescura o rodaje, y quizá algo de tranquilidad».

«Podemos dar rodeos, pero la realidad es simple, no he jugado bien y cuando uno no juega lo suficientemente bien, no gana. De eso se trata el deporte. Sea por las circunstancias que sean, no he podido rendir desde el primer día aquí. Hasta aquí hemos llegado. No puedo hacer nada más. Quiero volver a jugar en Europa con buenas sensaciones, queda algún torneo, si es que todo va bien, espero poder jugarlos», añadió el balear.

Para finalizar, Nadal fue cuestionado por Carlos Alcaraz y la posibilidad de que conquiste el US Open y/o el número uno. «No le he visto jugar ningún partido, pero si está en 4R supongo que estará jugando bien. Le deseo lo mejor, siendo el último español aquí. Tiene opciones de ganar su primer grande y ser N1. Está haciendo un año fantástico y le deseo la mejor de las suertes», contó Rafa, siempre cordial con Carlitos.