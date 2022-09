Chile | «Me entristece»: Científica Cristina Dorador se refirió al triunfo del rechazo a la propuesta constitucional

La científica antofagastina y ex convencional, Cristina Dorador, se refirió al triunfo del rechazo a la propuesta constitucional en el plebiscito del domingo 4 de septiembre.

Mediante un mensaje en la red social Instagram, la científica y doctora en microbiología que realizó un destacado trabajo en la redacción del texto constitucional, se refirió a los resultados de la votación.

“El país ha decidido no aceptar el proyecto de Constitución propuesto por la Convención Constitucional. No es el resultado que esperaba, lo cual me entristece. Hoy es momento de escuchar y reflexionar profundamente“; escribió.

Asimismo, la científica antofagastina expresó que espera “que prime la empatía y el respeto. Los desafíos que tenemos como país son enormes“.

En la misma línea, Cristina Dorador indicó que “La generosidad y la humildad son muy necesarias para encauzar las esperanzas por un Chile mejor. Y en ese trance, espero que el país mire a los ríos, al bosque, al cielo y las sonrisas de los que vendrán“.

“Agradezco a todas y todos quienes fueron parte y apoyaron este inédito e inspirador proceso. En plena luz”, indicó la científica, siendo su última frase una cita a la canción del cantautor Silvio Roríguez.