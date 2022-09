Con una lágrima en la garganta: Así fue la noche de derrota y pesar en el Comando del Apruebo

Las caras largas y las lágrimas en los rostros de los dirigentes del Apruebo fueron la tónica de una noche desmoralizante para el oficialismo. Hasta que salieron a reconocer el resultado, el comando mantuvo un total hermetismo, donde el diagnóstico apuntó a un fracaso de la Convención y a un ineludible juicio a la gestión del gobierno. Queda la interrogante sobre la correlación de fuerza en el nuevo gabinete que presentará el Presidente Boric, donde el Socialismo Democrático espera aumentar su grado de influencia en La Moneda

Con caras largas, sin mirar a su alrededor, algunas mejillas rojas evidenciando un llanto reciente en un silencio sepulcral, pasaron caminando desde las afueras de la sede del PS en calle París hasta el escenario ubicado en calle Londres los distintos diputados, alcaldes, ex convencionales y dirigentes de partidos del Apruebo a eso de las 20:00 del domingo 04 de Septiembre, con el sabor de la derrota aún en las papilas gustativas.

Una derrota que, por cierto, se esperaba en el comando, pero nunca por una diferencia tan demoledora de no llegar ni siquiera al 40% de los votos.

Mucho antes, a eso de las 18:30, cuando el Servicio Electoral dio su primer cómputo con un 54% para el Apruebo, desde la carpa ubicada afuera de la sede del Partido Socialista en París 873, se escucharon gritos y aplausos. Un ambiente de felicidad que se fue opacando a medida pasaban los minutos.

Para el segundo cómputo del Servel, ya la diferencia estaba marcada a favor del Rechazo. Y para el tercero -con un 6,4% de las mesas escrutadas- la diferencia alcanzaba un irremontable triunfo para la opción que mantiene vigente la actual Constitución por 63% de los votos.

Fue en ese momento, a las 19:06, que los distintos asesores del comando caminaban derrotados por el pasillo que crearon por la vereda norte de París, cerrado por vallas papales, hacia la calle Londres.

Las primeras dirigentes políticas en abandonar el comando fueron las alcaldesas de Santiago, Irací Hassler (PC), y su par de Quinta Normal, Karina Delfino (PS) Si bien Hassler salió del lugar con un rostro sonriente que intentaba ocultar el mal rato, Delfino pasó detrás de ella con la mirada baja. Ambas declinaron hacer declaraciones a la prensa.

Una amargura que fue confirmada por el rictus del presidente de Comunes, Marco Velarde quien, mochila al hombro, pasó abriéndose paso caminando de forma veloz.

En todo caso, con ese tercer cómputo la derrota ya estaba asumida. Tanto así que con sólo un 6,4% de las mesas escrutadas. los tres coordinadores del comando Aprueba X Chile, Vlado Mirosevic (PL), Karol Cariola (PC) y Felipe Heusser (RD), se reunieron dentro de la sede del PS para comenzar a escribir el discurso que leyeron a sus adherentes a eso de las 20:15.

Fuentes presentes en el comando, además, aseguran que hubo disposición para reconocer la derrota con un 20% de las mesas escrutadas. Sin embargo, fue la senadora Claudia Pascual (PC) quien pospuso ese gesto, con el argumento de “los partidos se juegan hasta el minuto noventa”. Quienes presenciaron esta postura de la parlamentaria, la remarcan como lo más parecido a una arenga en horas aciagas para el equipo de campaña.

Un escenario vacío y la vocería del “Niño Poeta”

Hasta antes de que los distintos representantes del Apruebo comenzaran la silente caminata hacia el escenario, no había ningún vocero disponible para explicar la progresiva derrota del comando.

De hecho, los diputados, ex convencionales, alcaldes y dirigentes de partido tenían la instrucción expresa del comando de no prestar declaraciones. Así, el escenario dispuesto en Londres, en las afueras del comando Aprueba X Chile, se mantenía solitario y sin muchas expectativas de convocatoria.

En eso, el único que se asomó por la vereda sur de calle París tras las vallas papales fue Jorge Rivas, popularmente identificado como el “Niño Poeta” -uno de los rostros de la campaña del Apruebo-, quien acompañado por su madre prestó algunas declaraciones a las radios acreditadas, reforzando la idea de que el Proceso Constituyente debía continuar.

Cuando el reloj marcaba las 19:30, los presidentes de los partidos oficialistas no querían pasar al escenario para hacer su declaración, para no caminar a la vista de las cámaras con evidente actitud de derrota.

Y cuando el reloj marcaba las 19:30, los presidentes de los partidos oficialistas no querían pasar al escenario para hacer su declaración ante la derrota, por lo que enviaron a sus asesores a anunciar que hablarían desde la sala de prensa del PS. Esto -según fuentes del comando- para no caminar a la vista de las cámaras con evidente actitud de derrota.

Sin embargo, diez minutos más tarde la cúpula del Frente Regionalista Verde Social salieron de la carpa y su presidenta, Flavia Torrealba, fue la primera dirigenta partidaria del Apruebo en socializar su impresiones ante los medios. “La primera lectura que tenemos de la Federación Regionalista Verde es que, en este país, había que ofrecer institucionalidad, y creemos que a lo mejor hay que revisar la estrategia que se usó”, dijo.

A eso de las 20:15, en tanto, los dirigentes partidarios y los coordinadores del Apruebo subieron al escenario dispuesto en Londres para, con discurso impreso en mano, reconocer el triunfo del Rechazo. Un discurso que apostó a la continuidad del Proceso Constituyente, basándose en el Plebiscito de Entrada.

“Hace dos años decidimos libre y soberanamente iniciar este camino de un texto escrito en democracia, con una convención constitucional totalmente paritaria, y con un mandato claro por parte de la ciudadanía”, comenzó Vlado Mirosevic.

La diputada Karol Cariola profundizó aquel relato. “La manifestación mayoritaria del Plebiscito del 25 de Octubre sigue vigente”, dijo. A su vez, Felipe Heusser hizo lo propio asegurando que “seguiremos transitando el camino hacia una nueva Constitución que requiere de un diálogo honesto, de confianzas”.

Una nueva Convención con presencia acotada de independientes: las primeras apuestas del Apruebo

Luego de los discursos, abajo del escenario el comentario que más se escuchaba era el siguiente: “ganó el miedo”. Y entre los integrantes del oficialismo, luego de pasar el trago amargo de la derrota, ya comenzaban a visualizar los escenarios del futuro.

Por ejemplo, el diputado Leonardo Soto (PS) aseguró a The Clinic que “el Plebiscito de Entrada sigue vigente, eso no se puede borrar. La gente quiere una nueva Constitución mediante una Convención elegida democráticamente”.

Eso sí, planteó un matiz que ya generalizado al interior del oficialismo: “(La nueva Convención) no puede ser en las mismas condiciones que se dio esto. Hay que afinar el análisis para ver qué salió mal y comenzar un nuevo proceso similar. Pero si repetimos la fórmula de forma mecánica, vamos a tener el mismo resultado”, ahondó.

El diagnóstico en los partidos de gobierno es similar. Fuentes de Revolución Democrática recalcaban fuera de micrófono que el mandato del presidente es continuar el Proceso Constituyente con una nueva Convención. Algo que a su juicio se debería mantener.

La tónica del diagnóstico preliminar por la derrota apuntaba a continuar el proceso, pero con un factor irrepetible: las listas de independientes.

Sin embargo, ya apuntan a la complejidad más urgente por resolver: el rol que tendrán los independientes. Según fuentes de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático, aseguran que un nuevo proceso tendrá que plantearse con mayor protagonismo de los partidos políticos, manteniendo el criterio de paridad y escaños reservados -acorde a la cantidad de electores de Pueblos Originarios-, pero sin listas de independientes. Esto, debido a que no garantizan la creación de un proyecto político de alcance nacional.

Una discusión que aún debe decantar. De hecho, una diputada del PC comentó -off the record- a The Clinic que la holgada derrota demuestra que una nueva Convención sólo puede obtener un resultado similar, por lo que cree que se debe tomar la propuesta recientemente votada, junto al proyecto iniciado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y, desde el Congreso, elaborar otra propuesta de nueva Constitución.

Nuevo gabinete con mayor presencia del Socialismo Democrático

Mediante distintas declaraciones los voceros del Apruebo negaron que esta derrota esté asociada con el gobierno, apuntando a que lo que se votó fue el texto propuesto por la Convención y no la gestión del Ejecutivo.

Sin embargo, varios dirigentes del oficialismo reconocen en privado que esta holgada diferencia a favor del Rechazo es un duro golpe para La Moneda.

Si bien no responsabilizan de la derrota directamente al Ejecutivo, el diagnóstico compartido es que el texto propuesto estaba muy ligado al gobierno en la opinión pública, además de los distintos errores cometidos por este -como el frustrado intento de diálogo de la ex ministra Jeanette Vega con el vocero de la CAM, Héctor Llaitul- terminaron por inclinar a la ciudadanía a favor del Rechazo.

El propio Presidente Gabriel Boric anunció que se vendrá un cambio de gabinete. En Socialismo Democrático esperan tener mayor presencia en el comité político.

En ese sentido, el propio Presidente Gabriel Boric confirmó que vendrá -sin especificar la fecha- un cambio en el gabinete en su mensaje de cadena nacional.

En todo caso, la fórmula aún no está clara para la nueva composición de los ministros de gobierno. Sin embargo, fuentes del Socialismo Democrático aseguran que esperan una señal más inclinada hacia la centro izquierda, incluyendo en el comité político a partidos como el PS y el PPD que cuentan con la experiencia de haber gobernado desde el retorno a la democracia en 1990.

Sin embargo, para muestra un botón. En el PPD los ánimos apuntan que será el partido que proponga a sus militantes para sumarse al gobierno cuando cambie el equipo ministerial, no descartando incluso la continuidad del partido en la infantería oficialista. En este sentido, comentan que la opción de Carolina Tohá perdió vigor al haberse identificado tanto con la opción derrotada en sus distintas apariciones públicas de las últimas semanas.

TC