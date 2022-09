España | «No eres nadie, eres como un pan sin sal»

El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Sin lugar a dudas, vivimos uno de los más intensos y completos de las últimas semanas. No solamente vimos el regreso de Belén Esteban a plató, sino que pudimos conocer el nombre del nuevo colaborador. Además, Miguel Frigenti y Laura Fa tuvieron un fortísimo enfrentamiento.

No es ningún secreto que si hay algo que caracteriza al exconcursante de Secret Story es que siempre dice lo que piensa. De ahí que, en los últimos días, haya discutido en directo con varios compañeros como Gema López, Rafa Mora y Kiko Matamoros. El pasado lunes, Laura Fa se sumó a esa lista.

La periodista, de vez en cuando, le gusta tirar de esa ironía que le caracteriza. Algo que le ha provocado varias discusiones con Miguel Frigenti. Y el pasado lunes no iba a ser menos, ya que el colaborador ha terminado de explotar contra su compañera. Todo comenzó cuando recordaron quién defendió y quién no a Belén Esteban durante su estancia en Gran Hermano VIP.

Miguel Frigenti se harta de Laura Fa: «Mi novio no trabaja aquí, no me toques las narices» #yoveosálvame https://t.co/UicCulcx1k — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 5, 2022

Miguel Frigenti dejó claro que la defendió a través de sus redes sociales, por lo que Laura Fa hizo un comentario que no sentó nada bien al periodista. “Si tú no eras nadie cuando fue a GH VIP, eso no cuenta para nada. ¿Cuántos tendrías? ¿80 seguidores?”, preguntó la catalana. “Tú sí que no eres nadie, no saben quién eres cuando vienes”, respondió Frigenti.

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Eres como un pan sin sal. Estoy harto de que siempre tengas que meterte conmigo”. Los colaboradores de Sálvame, en su mayoría, se posicionaron a favor de Miguel Frigenti. Una de las que fue más contundente al respecto fue nada más y nada menos que Lydia Lozano.

La tertuliana quiso defender, a capa y espada, a su compañero: “Frigenti lleva aquí muchos años y ya le conocíamos todos porque lo hace muy bien”. Lo cierto es que el exconcursante de Secret Story se mostró realmente molesto con el comentario de Laura Fa y, como suele ser habitual en él, se lo hizo saber en directo. ¡La sinceridad siempre va de su mano!