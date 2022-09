Horóscopo del 6 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 6 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

En las últimas semanas has tenido muchas discusiones con tu pareja por el tema de redes sociales o porque pasa mucho tiempo en el teléfono. Es un buen momento para que hables con él o ella si no quieres seguir molestándote por dicha situación, deben llegar a un acuerdo en el que ambos estén conformes. Las malas emociones calan en tu corazón como parásitos. Te hacen adicto a la negatividad. Por ello debes desterrarlas apenas y las sientas.

TAURO

Debe quedarte bien en claro que una relaciçon de pareja va más allá de un contrato, pues se trata de una nueva identidad la cual va a ser creada con tus virtudes y las de él o ella, es por eso que la cercanía entre ambos es vital para que dicha conexión salga a flote. En este día te has despertado con una angustia que no se ha desvanecido, y que no consigues explicarte. Se trata de una sensación acuciante, que desde luego debes atender.

GÉMINIS

Tu pareja te ha estado metiendo pequeños sustos, los cuales te sacan de balance ya que muestra actitudes que para ti son motivo de sorpresa y desesperación, lo que debes de hacer es dialogar con él o ella para saber que es lo que está pasando y los motivos de esas actitudes. Van a pagarte una deuda que dabas por perdida, y que llega en un momento delicado, en términos económicos. Cuando las voces circundantes y el ruido en general te abrumen, encuentra un espacio en donde puedas disfrutar del silencio, para estar a solas contigo y para volver a encontrar tu centro.

CÁNCER

En fechas próximas tu pareja estará celebrando un éxito profesional el cual también tendrá que ser aplaudido y festejado por ti, recuerda que ese logro es de ambos y no deben entrarte los celos, puesto que tú también eres capaz de seguir creciendo.Para ganar más dinero no hay otra solución posible: tienes que trabajar más y mejor. Los aliados son inevitables, y en cuanto a tu salud será mejor considerarlos, pues de otra manera el esfuerzo necesario te rebasa.

LEO

Dejes dejar atrás los chantajes que existen en la relación, pues eso hará que el ambiente se vuelva tóxico y sólo hará que la desconfianza sea más fuerte que el amor, así que ambos deben mejorar esa parte si no quieren salir con el corazón roto. Cuando siembras dinero, le toma tiempo rendir frutos. La principal virtud del inversor es saber esperar. Debes reconstruir tu relación con tu cuerpo.

VIRGO

La magia del amor consiste en que conozcas tan bien a tu pareja que sin necesidad de que te lo pida, sepas cuales son sus necesidades y la complazcas, así que deberás trabajar un poco más en ello ya que haz dejado atrás ese aspecto. No comprendes lo que te pasa a últimas fechas. Sientes una gran desazón que te oprime el pecho y no te deja respirar.

LIBRA

Es un buen momento para dejar atrás la rutina con tu pareja y, es que no queremos que ambas partes se comiencen a aburrir uno del otro, deberás darle una sorpresa para reafirmar la conexión, una cena romántica no estará del todo mal. No mates a la gallina de los huevos de oro. Abusar de tu fuente de producción puede llevarte a darte de frente con muro al que no podrás sortear. No esperes a ver algún síntoma inquietante para cuidar de tu cuerpo.

ESCORPIO

Nadie puede decirle a otra persona lo que debe sentir o descalificar sus emociones, sea cual sea esa sensación. Por mucho que amemos a alguien, no podemos obligarle a ser feliz. Para generar riqueza hay una regla esencial, y esa es que debes tener los ojos bien abiertos y el corazón endurecido para encajar la verdad.Hay lobos a tu alrededor, pero tu mente es el mejor refugio. La envidia, el rencor, la soledad y otros sentimientos negativos no pueden alcanzarte ahí.

SAGITARIO

Es un buen momento para que escuches los consejos de tu pareja, recuerda que muchas veces la mejor brújula de la vida está en el amor y esa persona te dirá algunas palabras alentadoras que te harán sentir mucho mejor. Hay días en los que, para que las cosas se muevan, es necesario dar un golpe de audacia que sacuda el entorno y rompa el equilibrio donde nada sucede y todo se empantana. Tienes que salir de ese aislamiento emocional. No basta con estar entre la gente para dejar de estar a solas.

CAPRICORNIO

Tu pareja te ha hecho peticiones concretas las cuales no las hace por fastidiar sino por tu bien y, es que se trata de tu salud por lo que no debes pasar por desapercibidas esa palabras ya que lo está haciendo para buscar tu bienestar. Para que el éxito llegue a tu vida, debes llamarlo con fuerza y convicción. Hay pasos que debes dar para resolver esos aspectos de salud que sabes pendientes.

ACUARIO

Debes dejar la melancolía para otro día y más cuando estás con tu pareja y extrañas otros brazos y labios. Tal vez tu pareja dice hacerlo como alguna forma de coquetería, pero lo cierto es que termina por hacerte daño. Sea un juego o no, es algo que debe dejar de ocurrir. Quieres que tu cuerpo y tu mente estén en mejor equilibrio, pues al fin y al cabo has comprendido que se trata de dos entes indisolubles.

PISCIS

Las responsabilidades entre la pareja deben estar bien repartidas sino quieren que los problemas comiencen a surgir, por lo que es un buen momento para echarles el ojo y evitar pleitos innecesarios. Es u día para comprobar si las heridas han sanado y ponerse de pie nuevamente. No tienes tiempo para contemplaciones