RcChile Daniel Sánchez “!Gracias Chile por extendernos la mano!”

Gestor con excelentes aptitudes de gestión de clientes y proyectos. Orientado a la acción con gran capacidad para comunicarse de forma eficaz con público de distintos sectores, ejecutivo y empresarial. Dedicado y trabajador con empuje interno para ofrecer calidad, con capacidad para planificar, organizar y mejorar procesos a través de la ejecución de propuestas eficientes y eficaces. Gran sensibilidad social, orientada a la elaboración y ejecución de proyectos.

¿Qué te trajo a Chile?

En la medida que me fui adentrando en política, primero desde un enfoque de Derechos Humanos, Movimiento estudiantil y ya luego formalmente con Vente Venezuela a finales del 2012, para el 2016 comencé a trabajar en el Concejo Municipal de Sucre con el Concejal Maikel Gabay; a Chile me traen dos situaciones puntuales persecución en el 2017 debido a la ola de protestas, en ese momento parte de mis amigos dentro del partido tienen que salir del país, en mi caso fue salir de Caracas por unos meses, me mantengo hasta que me era imposible continuar costeando mi tratamiento para la epilepsia en Venezuela y me veo en disyuntiva que enfrentan muchos venezolanos, dejar de hacer lo que te gusta y en donde te gusta o tener calidad de vida.

¿Por qué Chile?

En un primer momento la idea de salir del país para mí era solo una posibilidad remota, y en caso de materializarse había pensado en tres países donde tuviera ya un grupo de amigos, conocidos ya radicados y donde el choque cultural no fuera tan fuerte, por lo tanto, España, Chile y Argentina eran las posibilidades.

Al llegar dicho momento, decido evaluar estos escenarios junto con Cesar un amigo de Vente, a nivel económico, donde teníamos amistades, en mi caso el acceso a la salud era un punto importante, facilidades para realizar los trámites, residir de manera regular y con los papeles en orden fue un punto fuerte y en esto Chile salió bien evaluado, otro factor importante fue la estabilidad, este análisis lo hicimos a finales 2018 que iniciamos el trámite de la Visa de Responsabilidad Democrática, no se contemplaba en el panorama un estallido para ese momento, el plan después de eso fue que cada uno organizara su viaje y al estar establecidos en Chile pudiéramos compartir departamento para abaratar costos y eso hicimos.

¿Cuéntanos de tu llegada?

Un viaje largo, llegue a Chile el 25 de noviembre de 2019, en el aeropuerto me esperaban unas personas que no conocía, mi abuela por parte de papá los contacto para que me pudieran alquilar una habitación al llegar, tenían el departamento en San Miguel, con ellos me quede unos meses y luego me tuve que mudar, por diferencias que tuvimos.

En esos meses tuve mis primeros dos trabajos acá en Chile el primero como auxiliar de aseo, lavando camiones de carga,luego en T-Sales una subcontratista de Movistar encargado de vender en terreno IPTV e internet, esto represento un reto, un crecimiento personal muy grande pues no sabía nada de estos rubros y mis áreas de trabajo habían sido totalmente distintas.

¿Alguna anécdota en Chile?

Hay varias desde una que me sucedió en el aeropuerto, que quienes me esperaban me tomaron una foto para que se la enviara a mi familia en Venezuela y el Sr. que estaba a mi lado de la nada me dio un abrazo me dijo “Repitan la foto, pero ahora con un chileno, bienvenido a Chile” y siguió su camino.

La Sra. Norma, quien me rento mi segunda habitación acá en Chile, una persona excepcional, venia de un sitio donde no me sentía en mi casa y ella logro que yo me sintiera parte de su familia y que hubiera ambiente de hogar, algo que extrañaba mucho, ambos compartíamos una experiencia, sabíamos lo que era migrar a causa de una dictadura, pero nuestras visiones políticas no podían ser más opuestas y eso daba pie a conversaciones interesantes, en pandemia que no se podía salir de la casa era un plus, la posibilidad de saber un poco más de la historia menuda del país, para mí siempre es grato.

Datos adicionales Abogado Especialista. Coordinación Nacional Electoral de Vente Venezuela (Enero 2017 – Diciembre) 2018) / Análisis de la normativa electoral / Análisis del comportamiento de los electores según factores desarrollados /Desarrollo y Ejecución de proyectos / Seguimiento al crecimiento del partido en los distintos Estados / Manejo del registro electoral del partido/ Talleres para manejo de la web del partido.

¿Qué te gusta de Chile?

Lo que más me gusta de Chile es la movida cultural, el dinamismo social, la gran variedad de ofertas turísticas, facilidades al emprendimiento.

A nivel político son unas instituciones que están siendo puestas a prueba y están dando la talla.

¿Si cambian las condiciones en Venezuela vuelves o que tiene que pasar para volver?

De momento no, creo que hay distintas formas de aportar a la lucha por la libertad, Venezuela es una pieza fundamental pero la libertad está siendo amenazada en muchos frentes, generar musculo afuera es una manera de fortalecer el musculo interno, no son compartimientos estancos están comunicados.

¿Votas en Chile?

De momento no cumplo con los requisitos para poder ejercer ese derecho en este país.

¿Te gustaría elegir o ser electo en Chile?

Me gustaría elegir, hay temas que nos tocan como población migrante y es complejo de explicar a alguien que no ha pasado por la situación, poder tener incidencia en esos temas es importante, en cuanto a ser electo no es algo que me planteara, pero no está descartado, creo en la política con ética y es nuestro deber ejercerla.

¿Los venezolanos en Chile ( su mayoría) piensas que se quedan o se regresan si Venezuela vuelve a la democracia?

Últimamente se han vitalizado videos de personas que se quieren regresar, o que se regresaron y todo les parece que se “arreglo” particularmente creo que son situaciones puntuales, además que con el repunte del dólar esta ficción que existía se resquebrajo, si creo que puede depender de dos factores la edad y el tiempo fuera del país, es decir una persona mayor puede ser más propensa a regresar porque gran parte de su vida la paso en Venezuela y tiene una fuerte añoranza a esa Venezuela que dejo, en cambio una persona más joven que construyo su vida al migrar es más probable que se quede en país donde se asentó, esto no es una regla pero nos puede dar una idea, no todos regresaran pero si un grupo importante.

¿En Chile qué actividades políticas realizas?

Desde Vente Venezuela capitulo Chile nos hemos encargado de organizar a los venezolanos para actividades como foros, charlas, eventos formativos, con distintos think tank recaudar ayudas por algunas calamidades que se puedan presentar en Venezuela, orientar en temas migratorios de la mano de expertos o ONG que lleven casos de necesitar un apoyo mayor.

¿Se están organizando para primarias de la oposición en Chile?

En Vente siempre estamos listos para contarnos, eso sí siempre y cuando puedan participar todos los venezolanos que se encuentran en Chile en nuestro caso y para ello el registro debe ser actualizado, por ello María Corina presento el recurso de protección ante la CIDH para garantizar los derechos políticos de los venezolanos en el exterior,

¿En qué tipo de trabajo se concentran la mayoría de los venezolanos? ¿Regiones?

La mayoría de los venezolanos se concentra en el sector servicios, atención al público, garzones, call center, vendedores, se nos suele buscar por el buen trato y la calidez que tenemos al atender, mayormente en la Región Metropolitana, pero con grupos importantes en la Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Concepción.

Mensaje a los venezolanos en Chile.

Le diría a cada uno de ellos que todos los días den lo mejor de sí para dejar el nombre de Venezuela en alto, que cada acción que realizan repercute en como nos percibe este país, es momento de sacar lo mejor de nosotros y lanzarnos en los proyectos que tengamos.

Si mandaras a hacer una franela de venezolanos en Chile ¿Qué frase le mandarías a estampar?

“Gracias Chile por extendernos la mano!”