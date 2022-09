Venezolana denuncia a su madre por presunto homicidio de su hermana

1457335

La venezolana radicada en Chile Juneilyn Ferrer denunció este domingo, 4 de septiembre, el presunto homicidio de su hermana Junesky Ferrer, de 17 años, que -según la joven- fue encubierto por su propia madre, Juneisis Carrizo.

La zuliana Juneilyn Ferrer explicó en un video que publicó en su cuenta de Instagram que su familia le informó que su hermana se quitó la vida en su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio, al sur de Maracaibo, estado Zulia.

La joven duda de la versión y asegura que los vecinos escucharon a su hermana pedir ayuda antes de conocer su muerte. “Según, mi hermana se suicidó. Que eso pasó en un closet. Según, mi (otra) hermana, eso pasó porque (Junesky) les quería dar un susto a ellas dos, pero los vecinos dicen que escucharon a mi hermana (la víctima) pedir ayuda. Dicen que pedía que la ayudaran por una ventana”, indicó Ferrer en el video que dura unos 10 minutos.

Juneilyn Ferrer indicó que el fallecimiento de su hermana ocurrió días antes de que viajara para Chile a reencontrarse con ella y con su papá, cuyo viaje estaba previsto para el lunes 11 de julio.

La joven denunció que su madre ordenó a sus vecinos hacer silencio y presuntamente pagó para que cerraran el caso. “Ni siquiera quería que hicieran una autopsia, ni siquiera quería que la valoraran”, dijo.

Las hermanas Ferrer vivían con su madre en Perú, Juneilyn se fue a Chile y su hermana regresó a Maracaibo con Carrizo, explicó la denunciante.

Cicpc revisa la casa

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) revisaron este lunes 5 de septiembre la casa donde vivía Junesky con su madre, informaron familiares de las jóvenes a El Pitazo.

Los oficiales buscaron en la casa de la abuela materna las llaves de la vivienda, que queda a unas cuadras, dijo una pariente.

Los familiares se negaron a dar detalles del caso. Aseguraron no saber nada, incluso ni el día ni la forma en que murió Junesky. “Yo no sé nada, cuando eso pasó, yo fui y ya la tenía a ella acostada en la cama. Yo no le vi sangre, no la vi cortada”, señaló la abuela de la joven, que negó identificarse.

“No sabemos por qué ella (Juneilyn) dice eso. Una madre no va a querer hacerle algo así a su hija”, agregó sin ofrecer mayores detalles.

Sobre Juneisy Carrizo, aseguraron que salió este lunes en la mañana a hacer una diligencia y desconocían dónde estaba.

En el barrio 5 de Julio se habla del caso, pero los vecinos desisten en informar sobre lo ocurrido.

Nataly AnguloVista_4

