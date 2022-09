▷ Serena se va, Nadal cae y Federer ausente. ¿Fin de una era? #7Sep

Serena Williams, como deben saber, jugó el que debió haber sido su último partido en el Abierto de Estados Unidos. Rafael Nadal perdió en la primera ronda. Novak Djokovic y Roger Federer ni siquiera se presentaron en el torneo.

Estos cuatro jugadores dominaron y han sido las máximas atracciones del tenis durante décadas, acumulando 86 títulos de sencillos en las citas de Grand Slam, cada uno con al menos con 20.

Con el comienzo de los cuartos de final en Flushing Meadows este martes, sin la presencia de ninguno de los integrantes de ese cuarteto presentes, la pregunta era obligatoria. ¿Este es el fin de una era?

Nadal, el español de 36 años, se expresó filosófico sobre el tema tras sucumbir 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 ante Frances Tiafoe, estadounidense de 24 años, el lunes.

“Unos pasan, otros vienen y la vida se sigue moviendo y el mundo sigue girando. Esa es la realidad. El ciclo natural de la vida. Toda la vida ha pasado lo mismo”, dijo Nadal. “Los mismos hemos estado mucho años arriba, algunos seguimos estando (pero) otros llegan y nosotros nos iremos yendo. Es lógico.”

Mucha gente lleva preguntándose — quizás inquietos — cuándo surgirán las raquetas que tomarán relevo en ambas ramas del tenis.

Este US Open, ya sea meramente simbólicamente o de forma asombrosa, ofrece una mirada al presente y futuro del deporte.

De los 16 jugadores clasificados a los cuartos en ambos cuadros, 15 nunca han alzado el trofeo de un grande (la excepción es Iga Swiatek, la polaca de 21 años que actualmente es la número uno de la WTA y ostenta un par de títulos del Abierto de Francia.

Según la Asociación Estadounidense de Tenis, esta es la primera vez en la era profesional, que comenzó en 1968, que su torneo de Grand Slam cuenta con menos de dos previos campeones de majors en esta instancia.

Al escudriñar al cuadro masculino, ninguno de los cuatro cuartofinalistas que jugarán el miércoles — Tiafoe (22do cabeza de serie) vs. Andrey Rublev (9), y Carlos Alcaraz (3) y Jannik Sinner (11) — han logrado por lo menos alcanzar la semifinal de un grande. Rublev, quien cumplirá 25 años el mes entrante, es el más veterano del grupo.

“Es bueno ver una nueva era», dijo Tiafoe.

Y considere lo siguiente. Han transcurrido casi 20 años desde que un grande quedó huérfano de previos campeones de un Slam en los cuartos de final. La última vez fue en el Wimbledon de 2003. ¿Quién se llevó el trofeo? Federer lo hizo para atrapar el primero de sus 20 títulos, cifra que rompió la vieja marca del tenis masculino que Pete Sampras estableció, y que ha sido superada por los 22 de Nadal y los 21 de Djokovic (así como los 23 de Williams, la mayor cantidad de un tenista en la era profesional).

Federer, de 41 años, no juega desde el Wimbledon de 2021, teniendo que someterse a una serie de cirugías en la rodilla derecha.

Tiene previsto reaparecer en un torneo en Suiza en octubre, y ha dicho que anhela jugar en el All England Club en 2023. Pero no se sabe mucho sobre lo que aún puede rendir.

Djokovic, de 35 años, seguirá siendo un candidato a títulos en los Slams por buen rato — dependiendo de que pueda ingresar a los países anfitriones. No se vacunó contra el COVID-19, por lo que fue expulsado de Australia en enero y tampoco pudo entrar a Estados Unidos.

Djokovic y Nadal se combinaron para ganar los tres primeros Slams de este años y 15 de los últimos 17. Si añade al otro integrante de los Tres Grandes, Federer, la cuenta sale a 20 de los últimos 22. Y si va más atrás, son 63 de 76. Los únicos hombres con más de dos durante ese periodo son Andy Murray y Stan Wawrinka, con tres cada uno.

La primera consagración de Federer se dio menos de un año después que Sampras conquistó el US Open en el que acabó siendo su último partido.

“Previo a esta generación, nosotros perdimos a otra gran generación. Obviamente, no tenemos a un Rafa, un Roger o una Serena. Eso lo sabemos. Siempre hay altibajos. Pero han habido grandes campeones en el pasado y volveremos a tenerlos. No me preocupo. Es parte del deporte. Es parte de la vida», dijo Caroline Garcia, francesa de 28 años quien jugaba su segundo duelo de cuartos de final en un Slam la noche del martes contra Coco Gauff, estadounidense de 18 años.

“Los grandes campeones se van y otros llegan», dijo Garcia. “Hay que darle a los jóvenes el tiempo para alcanzar su tope, madurar y todo lo demás. Los aficionados tendrán que aceptar otra generación”, añadió.

Si los ejecutivos de televisión y los que venden las entradas de los torneos estén de acuerdo o no, la opinión generalizada entre los jugadores activos es que el tenis andará bien.

“Desafortunadamente para todos nosotros, el deporte sigue», dijo Murray.