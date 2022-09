Interrogan a pareja de la “líder espiritual” señalada por desapariciones en Táchira

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en conjunto con el Ministerio Público interrogaron a Adolfo Rosales, compañero de trabajo de Rosa Edilia García, quien es señalada como la presunta responsable de las desapariciones de más de dos familias en La Grita, por motivos religiosos.

Rosales, que podría estar bajo custodia de la Policía Científica, fue interrogado en presencia de dos funcionarias de la Fiscalía 27, según la información manejada por el medio de comunicación Lagrita7diario.

Los investigadores tratarían de esclarecer por qué Rosales no viajó con los ahora desaparecidos y cuál podría ser su responsabilidad en lo sucedido, debido a que fue visto en varias ocasiones –junto a Rosa Edilia García-, prestando asistencia espiritual a la familia Luna Roa, en la población de Santa Ana del Valle, jurisdicción del municipio Jáuregui.

El fin de semana, también se habrían practicado nuevos interrogatorios entre allegados y familiares de los Luna Roa. Se sospecha que aún hay pistas o datos desconocidos por los organismos de seguridad, que podrían contribuir a dar con el paradero de la recién nacida, de los niños, las niñas, el adolescente y los adultos desaparecidos.

Hasta ahora, los rastros recabados indicarían que estas personas podrían hallarse reunidas en una propiedad ubicada en algún punto de la extensa geografía de páramos del parque nacional Juan Pablo Peñaloza. Sin embargo, las incursiones de policías y socorristas en dichos parajes han sido infructuosas, según Protección Civil.

Mientras la búsqueda avanza y los días pasan, el peso de la incertidumbre aumenta al no saberse cuán grave o no es lo que ha pasado –o pasa-. A la mano sobran las especulaciones. Los organismos de seguridad del Táchira aún no emiten el primer parte oficial sobre el tema.

Con información de La Prensa del Táchira