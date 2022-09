México | Asegura Adán Augusto que Senado aprobará este jueves la incorporación de la GN a SEDENA

Todo está listo para que este jueves se apruebe en el Senado de la República la reforma que permitirá trasladar la Guardia Nacional (GN) a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no sin antes enfrentarse en un intenso debate entre Morena y parte de la oposición, pues los priistas llegan divididos.

Con el anuncio de las dirigencias nacionales del PAN y PRD de suspender temporalmente la alianza Va por México con el PRI por tener diferencias sobre el tema de la Guardia Nacional, la “aplanadora” legislativa de Morena y sus aliados, junto con algunos legisladores del tricolor, aprobarán por mayoría la iniciativa que previamente aprobó la Cámara de Diputados.

Para abonar en la aprobación de esta iniciativa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández se reunió este miércoles con los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PES en el Senado, en donde los llamó apoyar la propuesta de reforma en materia de Guardia Nacional para asegurar su permanencia.

El funcionario advirtió que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador “no admite titubeos”, por lo que les conminó a respaldar la minuta para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena.

“El proyecto de nación no admite titubeos, sino que requiere de la unidad y el compromiso de todos, de quienes estamos en puestos o en tareas de Gobierno, pero sobre todo de quienes nos representan en el Poder Legislativo”.

Recordó que los gobiernos anteriores no fueron capaces de fortalecer y profesionalizar a las instituciones policiacas, por lo que ahora se complica el combate contra la inseguridad. “No hay en todo el país un cuerpo de seguridad más profesional, confiable y honesta que la Guardia Nacional”, aseguró.

Tras la advertencia de la oposición de interponer un recurso de inconstitucionalidad de aprobarse la minuta con proyecto de decreto, el secretario de Gobernación aclaró, en conferencia de prensa, que ellos están en su derecho de interponer los recursos legales que están claramente especificados.

“Pero de eso a que nosotros veamos que la reforma que aprobaron los diputados y que mañana se discutirá acá, y que si se aprueba tenga vicios de inconstitucionalidad, pues no lo vemos, no los tiene”; además, “este Gobierno si algo tiene es que es respetuoso de la Constitución. No promoveríamos nosotros ninguna iniciativa que fuese contraria”.

En el encuentro, el encargado de la política interna confió que, con la mayoría legislativa, espera que la minuta sea avalada en la sesión de este jueves y destacó el trabajo que realizó la senadora Olga Sánchez Cordero al frente de la Comisión de Justicia, quien le dijo que hoy sesionarán las comisiones para avalar el dictamen.

López Hernández argumentó que el Ejército de hoy no es el mismo de hace 10 o 20 años, o el de 1968 y la “Guerra Sucia”, sino que ha evolucionado, por lo que tiene la certidumbre de que se debe confiar en ellos y blindarlos para que hagan mejor su trabajo.

El secretario de Gobernación aprovechó el encuentro para ofrecer una disculpa por no poder asistir a la reunión plenaria de Morena del pasado 31 de agosto: “Pedir una disculpa por si alguien pensó que “mi inasistencia a la Plenaria se debía a un berrinche”.

Además, se comprometió a mediar para que los senadores de Morena y sus aliados se reúnan con el Presidente de la República después de las Fiestas Patrias para comer tamales de chipilín.

Ricardo Monreal enfatizó que los senadores de Morena “están de pie”, que lo conforman hombres y mujeres que forman parte del movimiento y que siempre estarán pendientes del rumbo de la República.

Subrayó que es indispensable continuar con la colaboración entre poderes y reconoció el respeto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido con la soberanía del Senado de la República.