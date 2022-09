Perú | Antauro Humala hará todo lo posible para ser presidente del Perú

El hermano de Ollanta Humala, Antauro, brindó declaraciones este martes y aseguró que hará “todo lo posible” para poder llegar a ser presidente del Perú y que hará un esfuerzo en aceptar las reglas electorales así no le agraden.

«Voy a hacer todo lo posible, sí», dijo al ser preguntado directamente si aspira a asumir la jefatura de Estado en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Asimismo, impulsará la reactivación de la Constitución Política de 1979, ya que considera que la actual, no sirve para nada, denominándola como si fuera un “papel higiénico”

Por otro lado, declaró que apoyo al mandatario en la segunda vuelta de la campaña electoral 2021 y mencionó que el actual presidente le ofreció el indulto, algo que no respetó desde su punto de vista.

“No le debo absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Yo he salido por pena cumplida, o sea, he cumplido con mi carcelería. Por eso salgo con la frente en alto (…) No le pedimos nada a cambio. De él nació el ofrecimiento y lo dijo dos veces”.