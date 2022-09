RcChile Mary Montesinos una venezolana influyente en Chile

Emprendedora social de origen venezolano residenciada en Santiago de Chile, Licenciada en Logística con post títulos en Marketing y Comercialización e Innovación, amante de los derechos humanos, el crecimiento social y la conservación del medio ambiente.

¿Qué te trajo a Chile? ¿Por qué Chile?

Estoy casada con un chileno desde el año 1993, viví mi infancia en Leeds, Inglaterra y la verdad es que eso me influyó mucho, siempre quise vivir nuevamente en el exterior y creo que lo tenía mentalizado. En Venezuela nos iba bien, mi esposo tenía un buen trabajo y mi hermana y yo teníamos un negocio bastante próspero, pero hubo una ola de asaltos que nos afectaron 3 veces en muy poco tiempo, en el último me golpearon con una pistola y tuvimos una sensación de mucha inseguridad, por lo que decidimos definitivamente viajar al país de mi esposo, Chile.

¿Cuéntanos de tu llegada?

Llegamos en 2003 con 4 maletas, mi esposo, nuestras dos hijas y yo, a la casa de mi suegra, una casa de 3 habitaciones y 1 solo baño, donde viviríamos 10 personas por un año, lo más complejo era ponernos de acuerdo para el uso del baño en las mañanas. Teníamos una habitación para los 4, estaba nuestra cama pegada a la litera de nuestras hijas no había espacio por donde caminar y compartíamos un pequeño closet. Cuándo me fui de Venezuela tenía casa propia, mi auto, estaba a la mitad de 2 carreras universitarias y un negocio exitoso, pero en Chile partimos desde cero o mejor dicho desde -3, le dije a mi esposo que hasta que no tuviera nuestra casa, auto y estuviera estudiando no iba a estar tranquila, ese era el cero para mí. Para poder insertarnos laboralmente en Chile le dije a mi esposo que hiciéramos unos diplomados. Nos propusimos a conseguir empleo, yo conseguí en menos de un mes en un call center, en ese momento lograba ganar lo suficiente para todos, a mi esposo le tomó como 3 meses conseguir empleo en su área, así vivimos un año, ahorrando para poder alquilar una casa.

Lloré casi todos los días, me deprimí mucho, pero en un momento dejé de pensar en todo lo que había dejado y comencé a enfocarme en lo que podría lograr y mi mentalidad cambió totalmente.

Al año ya los dos teníamos un buen trabajo, nuestra casa alquilada y un auto y a los 5 años ya yo había terminado mi carrera profesional, teníamos una casa propia recién comprada y nuestros autos, insisto que todo esto sucedió por el foco que pusimos para volver a lo que teníamos cuando nos fuimos de Venezuela.

Entendemos que has formado algunas ONG exitosas, ganados premios y realizado gestiones en contactar la comunidad venezolana con autoridades chilenas. Explica tu experiencia en todos esos campos.

Uno de mis primeros trabajos fue hacer animaciones digitales para el Observatorio del Cerro Pochoco, era un proyecto alucinante, la persona que me invitó a participar en el proyecto me propuso iniciar con ella una empresa, pero para nuestra sorpresa la ley de sociedad conyugal en Chile me exigía un permiso notarial de mi esposo para iniciar una empresa y en el camino fui aprendiendo de muchos obstáculos que teníamos las mujeres para emprender, así que en 2012 inicié una comunidad de Mujeres llamada, Mujeres Emprendedoras de Chile, hoy en día convertida en una de las ONG más influyentes en el emprendimiento femenino, con más de 38.600 mujeres registradas en todo Chile, esto me ha llevado a obtener 3 premios importantes, el primero en 2016 como una de las 100 mujeres más influyentes en Chile, el segundo como la Organización con mejor Gestión y Desarrollo en 2017 y en 2018 como una de 25 las ONG con mejor impacto social aplicando las tecnologías para el bien, ambos reconocimientos los entrega Microsoft Chile.

En el 2010, sentía que debía hacer algo por mi país, así que entré en contacto con Leopoldo López y me enlazó con otras 3 personas que estaban organizando el movimiento internacional de Voluntad Popular, junto a ellos construimos el movimiento en más de 25 ciudades del mundo y después nos tocó trabajar para consolidar la MUD en todas esas ciudades, es por eso que gente de los otros partidos me conoce y conoce mi trabajo. Como MUD hicimos mucho trabajo por la diáspora, desde el 2015 me dediqué personalmente a hacer Lobby político uno a uno con cada político relevante que tuviera que ver con Venezuela, desde políticos muy aliados al régimen hasta los más defensores de nuestra democracia y libertad, muchos de los proyectos de acuerdo que se presentaron en el congreso fueron impulsados por mi trabajo de Lobby y muchos votos a favor de nuestra causa y artículos en medios de comunicación también.

En 2017, junto a otras 6 personas iniciamos un movimiento que recolectó 112.000 firmas físicas en más de 105 ciudades del mundo, que entregamos a la Corte Penal de la Haya para que acelerara los procesos en el caso de Venezuela, un hecho inédito que causó mucho impacto en los países sobre lo que ocurría en nuestro país.

En 2015, fundé la organización Proyecto Tepuy, con el objetivo de consolidar donaciones para los venezolanos que cada vez llegaban en mayor cantidad, hoy en día es una organización que se dedica a entregar formación de nivel universitario a venezolanos y migrantes en cualquier país, hemos tenido alumnos en Nueva Guinea Ecuatorial, Australia, Emiratos Árabes, entre otros, aunque el 90% de nuestra comunidad está en Chile. La ONG Proyecto Tepuy tiene alianzas estratégicas con Google, Microsoft, OEA, OIM, Zoom, Canva y la Universidad del Zulia entre otros y cuenta con una comunidad de más de 8.000 venezolanos. También he recibido un reconocimiento por esta labor, hace poco en La Municipalidad de La Cisterna.

Soy de profesión Licenciada en Logística con una especialización en Marketing y actualmente me encuentro haciendo una maestría en Logística y Transporte Internacional en la Universidad Católica de Murcia, esto me ha posicionado como la Embajadora de Marca de uno de los Software de E-Commerce más usados en el mundo PrestaShop, ellos también me han reconocido como una de las pocas mujeres influyentes en el mundo del E-Commerce, aunque es una faceta de mí que no he explotado mucho por mi entrega al trabajo social por la comunidad venezolana.

¿Alguna anécdota en Chile?

Chile entró en mi vida a los 4 años, quién ahora es una de mis mejores amigas era una chilena que vivía en Venezuela cuando teníamos 13 años, ya me sabía el himno nacional porque íbamos a ver a la selección cada vez que jugaban en Valencia, mi ciudad natal. Haber vivido el terremoto del 2010 creo que influyó mucho en mi conexión con este país, lo he vivido, sufrido y disfrutado tanto o más que los propios chilenos.

¿Qué te gusta de Chile?

Lo que más me gusta de Chile es su diversidad arquitectónica, aprecio sus fachadas con lugares muy europeos, luego cruzas la calle ycambian a muy americanos, me gusta su naturaleza, la cordillera nevada, adoro el mar chileno, me gustaría irme a vivir en la costa.

¿Si cambian las condiciones en Venezuela vuelves o que tiene que pasar para volver?

Me encantaría regresar a Venezuela a promover el emprendimiento, creo que tengo mucho que aportar en esa materia, me encantaría recorrerla entera con un trabajo de este tipo. Ya hice mi vida en Chile, pero amo tanto a Venezuela que si me invitan a trabajar en algún proyecto capaz y ni lo pienso y me voy.

¿Votas en Chile?

Si, he votado en Chile desde hace más de 10 años.

¿Te gustaría elegir o ser electo en Chile?

Me gustaría tener un cargo público en el que pueda hacer cambios relacionados con el emprendimiento, la migración o el desarrollo social. No me veo a mi misma como una candidata, pero es algo que todas las personas me dicen, tanto chilenas como venezolanas, que yo debería representarlos en algunos lugares, soy buena para meterme en estos “problemas”, cuando menos me doy cuenta ya soy vocera de algo.

¿Los venezolanos en Chile (su mayoría) piensas que se quedan o se regresan si Venezuela vuelve a la democracia?

Creo que más del 70% se va a regresar, sobre todo los que tienen menos de 5 años viviendo en Chile.

¿En Chile qué actividades políticas realizas?

Actualmente he ejercido roles más bajo perfil, he asesorado en campañas políticas a convencionales, diputados, concejales y alcaldes, tuve participación en la campaña migrante de 4 candidatos presidenciales, he tenido reuniones con políticos influyentes para abogar por la comunidad venezolana, detrás de muchas consideraciones hacia la comunidad migrante, en especial la venezolana ha habido un trabajo de lobby de mi parte.

¿Se están organizando para primarias de la oposición en Chile?

Si hay que hacerlo, conmigo van a contar, pero nadie nos ha notificado de nada y me imagino que será a última hora para que nos pongan a correr como siempre.

¿En qué tipo de trabajo se concentran la mayoría de los venezolanos? ¿Regiones?

Los venezolanos están más concentrados en trabajos de servicio al cliente, desde conductores de UBER, repartidores de alimentos y otros, atención en restaurantes, vendedores en tiendas, etc. Más del 67% reside en la Región Metropolitana y también hay gremios muy bien posicionados, como los médicos y los ingenieros.

Mensaje a los venezolanos en Chile.

Cualquier meta de cambio de vida tan radical, como lo es irse a vivir en otro país, comenzará a dar frutos en 1 o 2 años, no es que no avances día a día, es que los cambios son muy pequeños. Mi mejor consejo para todos es mantener la disciplina, seguir adelante, esforzase siempre da buenos frutos. Uno se desespera lo sé porque lo he vivido, pero no hay que darse por vencidos, lo bueno siempre llegará vayas lento o vayas rápido, el secreto es no detenerse. Todo proceso de vida duele, nacer duele, caerse de la bicicleta cuando te quitan las rueditas duele, toda transformación siempre va a doler.

Si mandaras a hacer una franela de venezolanos en Chile ¿Qué frase le mandarías a estampar?

“El tesoro más preciado de Venezuela es su gente”