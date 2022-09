▷ Duque: Mi gran frustración es no haber visto la caída de la dictadura de Maduro #7Sep

Iván Duque, expresidente de Colombia, declaró a CNN en español que su mayor «frustración» es no haber visto, durante su mandato, la «caída» del régimen venezolano.

“Tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuatrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo enfrenté a ese bandido, lo denuncié ante la Corte Penal Internacional, participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y, por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa, la democracia no termina con la presidencia», expresó Duque durante una entrevista con el periodista Camilo Egaña.

De igual forma, aseguró que se mantendrá trabajando por el «retorno de la democracia» a Venezuela.

«Mi voz seguirá al lado de la resistencia democrática y de los demócratas de América Latina buscando el retorno de la democracia a Venezuela, tengo esa frustración pero mantengo la perseverancia y seguiremos al lado del pueblo venezolano hasta que venga el renacer de la democracia a ese país», puntualizó.

Cabe resaltar que Nicolás Maduro acusó el pasado 3 de julio en horas de la noche a Duque, de «activar planes terroristas» contra Venezuela, afirmando que este iba «al basural de la historia» tras culminar su mandato en la presidencia de Colombia.

«En su impotencia, en su odio y derrota Iván Duque quiere vengarse de Venezuela, así que mantengan la guardia en alto para seguir derrotando las amenazas terroristas que nos vienen del gobierno moribundo de Iván Duque», agregó Maduro en un mensaje dirigido a los cuerpos de seguridad del Estado.

El pronunciamiento de Maduro surgió horas después de que el presidente de Colombia manifestara que al menos durante su gobierno, que terminó el próximo 7 de agosto con la toma de posesión del mandatario electo Gustavo Petro, Nicolás Maduro no sería bienvenido en el vecino país.

Tras la juramentación de Petro, Colombia y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas y designaron embajadores en Caracas y Bogotá.

