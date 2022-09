La gente prefiere caminar que pagar el pasaje a 3 y 4 bs

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Alberto Salazar aseguró este lunes que debido a que los transportistas aumentaron el pasaje, por la inestabilidad de la tasa del dólar, los ciudadanos prefieren caminar hasta el metro o no moverse que pagar de 3 a 10 bolívares.

El 31 de agosto se aprobó en asamblea de los cinco bloques de transporte de Caracas un ajuste del pasaje, debido al alza del dólar. El presidente del Bloque Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, señaló que en la reunión quedaron de acuerdo en cobrar el pasaje a Bs. 3. “El gobierno propuso 3 bolívares para empezar a cobrar, lo consideramos en la asamblea y la mayoría estuvo de acuerdo. Porque estamos hablando de $0,40”.

Sin embargo, no es fácil pagar este monto para los usuarios, enfatizó Salazar en Primera Página de Globovisión. «El pasaje legalmente establecido es 1,50 bs, cuando los transportistas piden 3 bs es un incremento del 100%; y cuando nos vamos al sueldo del usuario que son 130 bs, sacamos la cuenta cuánto gasta diario para ir y venir y no le alcanza. Tendrá que gastar 180 bs solo en pasaje».

«No alcanza el sueldo y eso es lo que no está evaluando el Ministerio de Transporte, tampoco ven lo que pasa en el Zulia, Apure, Margarita…Ahora lo que vemos es que los transportistas están en las paradas, pero nadie aborda la unidad. En este momento, la gente que vive en Propatria está bajando hasta el Metro, no usan la camioneta para no pagar el pasaje, hay unidades, pero la gente prefiere caminar», comentó.

En este sentido, subrayó que el principal problema sigue siendo el combustible. «Sube el pasaje por el costo del diésel, sabemos que el costo es 0,50 centavos de dólar pero no existe la logística para que todos los conductores puedan comprar a este precio. Recordemos que no solo son las unidades de transporte, todo el transporte de carga del país usa diésel».

«El problema es que al no haber suficiente, caemos en la coima, el chofer habla con los bomberos en la E/S para que le surtan 140 litros de combustible y le paga 50, 60 dólares o lo que le pidan».