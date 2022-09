México | Los mejores momentos del reinado de Isabel II

Los ojos del mundo están sobre el Reino Unido: la reina Isabel II, de 96 años de edad, murió.

En los 70 años y 214 días que lleva de reinado desde que su padre, el rey Jorge VI, falleció, Isabel II ha permanecido en la escena política y social como una figura predominante.

Tras su coronación, el 2 de junio de 1953, la hija de Isabel Bowes-Lyon, la labor de la reina en la escena pública ha sido muy activa hasta convertirse en una leyenda viva, considerada “la monarca más longeva” a nivel mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel II y su hermana, la princesa Margaret Rose, se resguardaron de los bombardeos de Londres en el castillo de Balmoral, en Escocia, y en los castillos Royal Lodge y Windsor.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022