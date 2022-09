Perú | “Pedro Castillo nos utilizó políticamente”

Afirma presidenta de asociación de niños con cáncer

Todo lo anunciado por el presidente de la República, Pedro Castillo, fueron solo promesas. Así lo denunció hace algunas horas María Lumbre Figueroa, Presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer.

Como se recuerda, hace algunos meses el jefe de Estado, organizó un evento para recibir en las instalaciones del Palacio de Gobierno a un grupo de niños que padecen esta penosa enfermedad. Ante sorpresa de la prensa y de todos los presentes, el mandatario les ofreció una serie de beneficios, entre ellos, entregarles una fuerte suma de dinero.

Lo lamentable, según detalló la titular de esta institución, es que Castillo Terrones, solo “los habría utilizado políticamente” y nunca hizo efectivo el cheque 4 mil millones de soles que prometió a los menores para sus tratamientos y operaciones pendientes.

“Sí (nos utilizó) porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente”, indicó durante su participación en RPP.

“Él no sabe lo que es vivir a diario con un niño con cáncer. No puedo ni explicar el dolor que se siente al ver cómo un hijo se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque este país no te permite hacer nada. No hay presupuesto para esto, solo nos dicen ‘esperen’”, añadió muy consternada.