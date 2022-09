México | Morena llama a gobernadores y legisladores de oposición a apoyar permanencia del ejército en las calles

La mayoría de los priistas la apoyará: Rubén Moreira

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado a los mandatarios estatales gobernados por el PAN y PRI y a los legisladores de todos los grupos parlamentarios, particularmente a los de oposición, a apoyar la iniciativa de reforma constitucional presentada por la priista Yolanda de la Torre, que permitirá que las fuerzas armadas sigan participando en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, indicó que al interior de su bancada la gran mayoría de sus 69 integrantes se han manifestado a favor de que se amplie la permanencia de los militares en las calles.

“En el grupo parlamentario del PRI hay gente muy inteligente y por eso se hacen las discusiones muy profundas sobre el tema. La mayoría se ha manifestado por no retirar en el 2024 a los soldados, porque los que son diputados, por ejemplo, por el sur de Nuevo León saben que eso significaría de inmediato que el narcotráfico se apoderara de todo.

“Es una cuestión que se tiene que reflexionar y poner sobre la mesa. Hay quien dice que esta acción a mediano no logre policías civiles, pero yo insisto en que si a mediano plazo no lo hacemos vamos a tener un narcoestado.

Interrogado sobre sobre si hay confianza en que los senadores del PRI reflexionen y apoyen la reforma planteada por su compañera Yolanda de la Torre, el diputado Moreira se dijo respetuoso con lo que decidan sus correligionarios.“Es una decisión de los senadores del PRI si apoya o no la reforma. Es una cita con la historia”, se concretó a decir el diputado Rubén Moreira.

En este marco, el diputado morenista Mier Velazco, confió en que este llamado que ha hecho el PRI a los integrantes de la coalición Va por México, PRD y PAN, a que en lugar de que salgan a denostar, a criticar y a preocuparse más por cuestiones electorales o de carácter partidario, se preocupen más por el interés que es la seguridad de las y los mexicanos, que es obligación de cualquier gobernante, tanto el presidente, como los ayuntamientos y gobernadores.

También reiteró el llamado a las y los gobernadores, principalmente de los estados que tiene la oposición, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, del Estado de México, de Oaxaca, a que también acompañen esto, que les pidan a sus diputadas y diputados que los ayuden para que ellos puedan cumplir la responsabilidad que tienen de ser garantes de la seguridad y la integridad física de las personas y de sus familias.Afirmó que esta reforma permitirá reforzar el trabajo que llevan a cabo las Fuerzas Armadas para brindar seguridad y paz a las miles de familias y hogares de nuestro país.

“Por medio de una iniciativa de una valiente diputada del PRI, Yolanda de la Torre, se está proponiendo que se prorrogue otros cinco años la disponibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en el auxilio de la seguridad de tu familia, de tu patrimonio y de la sociedad”, indicó el legislador por Puebla.

Manifestó que este tema es algo muy importante porque complementa lo que se logró hace días, “dar certeza administrativa y operativa a los 113 mil elementos de la Guardia Nacional, que la mayoría de ellos, el 80 por ciento de ellos estuvieron formándose durante años en el Ejército Mexicano, son los que hemos visto que nos ayudan en épocas de desastre, en los temblores, inundaciones, desastres naturales, etcétera”.