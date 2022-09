RcChile Carlos Millán representante de venezolanos en Chile: «We will come back».

Me gusta la fortaleza de sus instituciones democráticas y como a través del consenso se le da respuesta a problemas complejos, me gusta la independencia de sus poderes y sobre todo la independencia de su Banco Central que acompañado del trabajo del pueblo chileno ha permitido que se convierta en una sociedad próspera.

Carlos Millán ha sido representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Chile, es Magíster en Gestión de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, Licenciado en Estudios Políticos y Abogado egresado de la Universidad de Carabobo formó parte del Movimiento Estudiantil venezolano, fue dirigente de la Juventud de Acción Democrática y participó en organizaciones no gubernamentales.

¿Qué te trajo a Chile?

Al igual que miles de venezolanos que hacen vida en Chile, vine después de la profunda crisis que estalló en nuestro país y que fue transversal en todos los sectores de la vida del venezolano, lo político, lo social y lo económico. Como muchos participé en todas las luchas tanto de calle como en el campo electoral que buscaban generar un cambio político desde el 2007, primero estando en el bachillerato, continuando en la universidad y, después de haber migrado, en la arena internacional. Soy parte de una generación que solo ha conocido el sistema que impera en Venezuela, cuando llegó Chavez al poder solo tenía 6 años y toda mi vida transcurrió mientras se «autocratizaba» el país. La migración me ha dado el privilegio de vivir en democracia y de nutrirme en el ámbito académico para volver.

¿Por qué Chile?

La mayor parte de las veces quienes migramos lo hacemos de acuerdo a las circunstancias que nos presenta la vida. En mi caso no elegí Chile, sino que Chile me eligió a mí, esto se repite en muchos migrantes. La hermana de mi esposa quedó embarazada, ella vino a hacerle compañía más tarde llegué yo, en diciembre de 2019.

¿Cuéntanos de tu llegada?

Me instalé en un barrio popular llamado Lo Hermida, a los pies de la Cordillera de los Andes, en Peñalolen, es un sector repleto de personas trabajadoras y combativas, también lleno de historia que refleja distintos procesos y heridas del pueblo chileno, estar allí me ayudó a entender la realidad política y social de mi país de acogida, llena de contraste y de situaciones que invitan a la reflexión. En ese mismo momento, trabajé junto a unos abogados laborales en el centro de Santiago captando clientes, en ambos sitios conservo grandes amistades, en Lo Hermida y a las afueras de la Inspección del Trabajo.

¿Alguna anécdota en Chile?

Después de llegar quise instalar televisión por cable y un vecino chileno me explicaba los pasos que debía seguir, al terminar la explicación me dice “¿cachaste?” Mientras mi expresión era la de un signo de interrogación, él me decía “¿cachai o no cachai?”, respondí que sí. Un par de días me enteré que simplemente me estaba preguntando si había entendido, he aprendido español chileno.

¿Qué te gusta de Chile?

Estoy enamorado del sur de Chile y su cordillera. Al estar rodeado de una comunidad venezolana gigante me he sentido en casa, aunque siempre he echado de menos a mi familia. De Chile me gusta su sistema de transporte que es envidiable para cualquier país, el metro es un gran igualador de la sociedad santiaguina y el valor de la movilidad se entiende aún mejor cuando vienes en un país con un sistema de transporte público indigno. Me gusta la fortaleza de sus instituciones democráticas y como a través del consenso se le da respuesta a problemas complejos, me gusta la independencia de sus poderes y sobre todo la independencia de su Banco Central que acompañado del trabajo del pueblo chileno ha permitido que se convierta en una sociedad próspera. Me encantan las fiestas patrias chilenas y me gustan también sus completos, perros calientes, aunque he decidido moderar su consumo.

¿Si cambian las condiciones en Venezuela vuelves o qué tiene que pasar para volver?

La caída del régimen de Nicolás Maduro es suficiente razón para volver y llegar con ánimo colaborativo para aportar en la reconstrucción del país, que no será de un día para otro por la complejidad de los problemas a los que nos enfrentaremos.

¿Votas en Chile? ¿Te gustaría elegir o ser electo en Chile?

No voto en Chile, pronto podré hacerlo al cumplir con los requisitos de tiempo de residencia y no está en mis planes ser electo. En Venezuela soy más político que politólogo y en Chile ocurre lo contrario.

¿Los venezolanos en Chile ( en su mayoría) piensas que se quedan o se regresan si Venezuela vuelve a la democracia?

Acá aplica una máxima de las ciencias sociales, el famoso “depende” y es que depende tanto de las condiciones que logremos instalar en Venezuela como de las condiciones que hayamos logrados los venezolanos en Chile para el momento del cambio político en nuestro país. Aún así, normalmente, en estos flujos migratorios no se da un regreso masivo, porque las personas empiezan a echar raíces en el ámbito profesional, económico y personal.

Considero que cualquier gobierno democrático tendrá que hacer políticas no solo para que tengamos un retorno de la fuga de cerebros que ha sufrido el país sino también para que la Venezuela que está afuera logre prosperar y colaborar con la reconstrucción.

Según la empresa Ecoanalitica, las remesas representan el 6% del Producto Interno Bruto venezolano, para ponernos en contexto, es más o menos la misma porción del PIB chileno que representa el sector agropecuario (6,83%) o el sector de la electricidad, gas, agua y gestión de desechos (6.1%) según las cifras de Statista Research Department. Imaginemos por un momento que se pueda impulsar una política para una diáspora próspera, que incorpore la firma de convenios internacionales para la facilitación de la reválida de títulos universitarios y de licencias de conducir, que facilite los procesos de apostilla y que tenga como prioridad la entrega expedita de pasaportes, muchos venezolanos no han podido acceder a mejores puestos de trabajo en el exterior por esas dificultades. Ese tipo de políticas generaría un impacto sumamente positivo a nuestra economía y debe estar incluido en cualquier plan de gobierno demócrata.

¿En Chile qué actividades políticas realizas?

Realizo una actividad de lobby constante con el cuerpo diplomático y con el gobierno de Chile, visibilizando la realidad de la violación sistemática de Derechos Humanos y el irrespeto a las reglas mínimas de la democracia. También busco conversar constantemente con activistas venezolanos que hacen vida en Chile, desde la política, el mundo de las organizaciones no gubernamentales y la academia. Creo que he aportado mi granito de arena en el fortalecimiento del tejido social venezolano en Chile y en limar asperezas propias del trabajo público. Considero que sobre la base del respeto, el cariño y el reconocimiento del trabajo de todos hemos logrado hacer equipo con venezolanos, de las más distintas gamas de pensamiento, en diferentes actividades.

¿Se están organizando para primarias de la oposición en Chile?

A pesar de que estamos a la espera de un reglamento, una fecha y de que se tomen ciertas decisiones en Venezuela, los activistas de los sectores democráticos en Chile nos mantenemos en contacto constante e intercambiamos información para que al momento que sea podamos ponernos al servicio del país.

Cuéntanos de tu elección como representante del gobierno interino.

Fue una propuesta de la fracción parlamentaria de Acción Democrática aprobada por la Asamblea Nacional, fue una propuesta que tuvimos que evaluar en familia por las repercusiones que podía tener y que tuvo.

Entendemos que tu esposa es también dirigente política. Háblanos de ella.

Daniela es la persona más importante en mi vida, quienes nos conocen en lo personal dicen que ella es más política que yo. Nos conocimos en Lidera, un programa de la Fundación Futuro Presente para jóvenes líderes de partidos, empresas y ONG que se hacía en el IESA y la UCAB en Caracas, acabábamos de cumplir 18 años, ella estaba en la cuarta cohorte del programa y yo formé parte de la tercera cohorte, había la tradición de que cuando llegaban nuevos alumnos los de la cohorte anterior los recibían.

Apenas conversamos me enamoré de ella. Es una mujer inteligente, sagaz, fuerte y decidida que me ha impulsado a ser mejor ser humano y me ha acompañado en los momentos más duros, en esos en los que cualquiera pudo haber huido. Tuvimos varios años de novios, ella estando en Caracas y yo en Valencia, estuvimos unos meses aún más lejos cuando ella se vino a Santiago y yo me quedé terminando el último año en la escuela de Derecho en la Universidad de Carabobo, días después de la graduación me vine y nos casamos en Chile. Daniela no es solo mi esposa, sino también mi mejor amiga y mi compañera de lucha.

¿Qué te trajo como consecuencia tu selección como representante del interinato?

La designación ha tenido sus luces y sus sombras, me ha permitido compartir trinchera de lucha con personas muy inteligentes, algunas que conocía como Antonio Ecarri Bolivar y otras que conocí en este camino como Maria Teresa Belandria, de todos los miembros del equipo internacional he podido aprender, también pude conocer a activistas demócratas venezolanos en Chile como a Romer Rubio, Mary Montesinos, Albert Gonzalez, Neida Colmenares, Patricia Rojas y muchos otros que aportan y destacan en nuestra comunidad, pero han sido más los costos que se han tenido que pagar, en octubre de 2020 por órdenes del régimen fue allanada la casa de mis abuelos en Naguanagua y se llevaron detenida a mi abuela Amalia por varias horas, esto justo después de que yo diera una conferencia para la Universidad de Chile hablando sobre la situación de Venezuela. Esta fue la situación más fuerte que he vivido como activista político porque uno puede sufrir las consecuencias de sus acciones y decisiones pero cuando estas afectan a tus seres queridos duele aún más, no puedo volver a Venezuela, eso duele bastante.

¿En qué tipo de trabajo se concentran la mayoría de los venezolanos?

Los venezolanos en Chile se concentran en trabajos del sector de servicios pero en la medida que pasan los años nuestros conciudadanos asumen trabajos que son mejor remunerados y con mayor carga de responsabilidades, al igual que muchos empiezan sus propios negocios. Algo que ha llamado la atención de muchos es que la mayor parte de los venezolanos cuenta con formación técnica o universitaria, gracias a la herencia de la democracia venezolana que sembró de escuelas y universidades todo el país, el estudio permite tener mejores herramientas para tomar decisiones.

Otro elemento a destacar es que la comunidad venezolana es sumamente joven, esto último apunta a colaborar con la obtención del bono demográfico y a beneficiar a la economía, esto ha sido expuesto por el Banco Central de Chile, hay que recordarlo porque se ha generado una percepción negativa en los últimos años y uno puede tener su propia opinión pero no sus propios datos.

Según el Banco Central los migrantes representamos el 2,5% de la población pero somos el 3,8% de la fuerza laboral, la migración ha dejado un saldo positivo para Chile, a pesar de los casos individuales que han hecho cosas negativas pero que no representan la totalidad de la comunidad migrante.

¿Cuáles regiones?

Los grandes centros urbanos, encabezados por la Región Metropolitana de Santiago, son los que más concentran a los ciudadanos venezolanos.

¿Mensaje a los venezolanos en Chile?

Mi mensaje a los venezolanos tiene que ver con algo que muchos deciden afrontar en silencio y son las situaciones que ponen a prueba nuestra salud mental, migrar implica muchas cosas, entre ellas un duelo que tiene que ver con el desarraigo, llamada por los profesionales de la psicología como el Síndrome de Ulises, mi mensaje para ellos es: No estás solo, habla con tu entorno y busca ayuda, no olvides que todo pasa.

Si mandaras a hacer una franela de venezolanos en Chile ¿Qué frase le mandarías a estampar?

Estamparía una frase popularizada por el padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt: «We will come back».