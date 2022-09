‘Las perras siempre ladran cuando no conocen a una persona’

El cantante venezolano Lion Lázaro se refirió a su polémica con Patricia Poleo luego de que esta lo acusara de ser líder de una banda delictiva.Luego de que Lázaro prestó su apoyo a la conductora de farándula Melisa Rauseo, la periodista criolla Patricia Poleo arremetió contra el artista y lo acusó de tener «relación con la Banda de los Enanos. El Cartel Normalizador se alía al Cartel Judicial» dejándolo delante del público como un delincuente.

En su momento, Lázaro le había enviado una indirecta a Poleo expresando “Si la gente habla mal de ti sin conocerte y te juzga como si te conocieran. No te preocupes, eso es de lo más normal, recuerda que los perros siempre ladran cuando no conocen a una persona”. Ahora bien, el músico habló nuevamente sobre esta polémica durante el Vipe Podcast donde insinuó que Patricia es una mentirosa.

Asimismo, en su conversación con el influencer La Viperina, Lion comentó «No, no fue puntica, yo no le doy importancia a esas cosas, a falacias, a las personas que dicen falacias no le doy importancia, hay gente que necesita trabajar, generar noticias, generar contenido, pero busqué bien la información antes de criticar, antes de difamar, si usted quiere trabajar y hacer noticia de la buena y no amarillista, estoy siempre a la orden».