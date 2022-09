Corrupción en Pdvsa es delito solo cuando convien Tarek W. Saab

El último caso televisado de Tarek Willliam Saab es la corrupción en Pdvsa y los cargos contra el ex presidente de la estatal Rafael Ramírez, pero más allá de ser muestra de justicia es muestra de contradicción ya que hace dos años, el fiscal de Maduro había declarado que no constituía ningún delito.

«El esquema, que sacaba provecho de las distorsiones generadas por el control cambiario en Venezuela, fue utilizado en diversas ocasiones por integrantes del régimen de Nicolás Maduro y sus socios empresariales para extraer secretamente miles de millones de dólares de Pdvsa a través de préstamos que eran otorgados a la empresa estatal de petróleos en bolívares y que eran pagados casi de inmediato en dólares o euros, haciendo uso del fabulosamente favorable tipo de cambio oficial, según se desprende de documentos obtenidos por el Nuevo Herald», suscribe un reporte del medio web.

El mecanismo, que fue utilizado varias veces durante y después de la administración de Ramírez, está en el centro del juicio de $1,200 millones que adelanta la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, contra el empresario chavista Francisco Convit, y en la que también se han visto implicados funcionarios de Pdvsa, el empresario de Globovisión, Raúl Gorrín, y los hijastros de Nicolás Maduro.

Sin embargo, justo hace 2 años, en septiembre del 2020, el MP declaró que la operación que estaba siendo examinada en Miami era totalmente legal en Venezuela, pronunciamiento que fue ratificado por el tribunal venezolano que examinó el caso.

“En criterio de este Tribunal, no hubo ninguna infracción al régimen cambiario en la operación realizada”, declaró la corte al aprobar la moción de sobreseimiento introducida por el fiscal Farik Karin Mora, un cercano aliado de Saab dentro del MP.

El abogado y ex director de Actuación Procesal del MP durante la gestión de Luisa Ortega, Zair Mundaray explicó que con esta acción, la fiscalía le dio legitimidad a la trama de corrupción. “Lo grave de este sobreseimiento es que el MP dice que estos hechos no constituyen un delito y cuando tu dices que no conforman un delito, nadie más puede ser procesado por hechos similares, o por el uso del mismo esquema”.

«Saab mató la investigación, mató la posibilidad de persecución penal de ese mismo supuesto”.

