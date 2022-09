España | Feijóo revela que se verá con Casado «a solas» tras la polémica por el pacto secreto de Egea con Bolaños

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que, de estar en el poder, eliminaría la excepción ibérica impulsada por el presidente Pedro Sánchez porque, a su juicio, la «están pagando los consumidores». Además, ha asegurado que se verá «próximamente» a solas con el anterior líder del PP, Pablo Casado, quien le pidió que le gustaría hablar con él, y ha señalado que ya charló «un par de veces» tras su salida de la presidencia del partido.

«Está poniendo un impuesto a la banca, que no he visto que la Comisión Europea lo respalde», ha asegurado Feijóo en una entrevista al ser preguntado por el voto en contra del Grupo Popular en el Pleno del Congreso este martes a la proposición de PSOE y Unidas Podemos sobre impuestos a la banca y las eléctricas.

El jefe de la oposición considera que el impuesto del Gobierno no busca bajar el recibo de los ciudadanos sino aumentar la recaudación del Estado. «No está poniendo un impuesto a los beneficios sino un impuesto a la facturación», ha proclamado, para dejar claro que ese impuesto es algo «absolutamente distinto» a lo que ha planteado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En este contexto, Feijóo ha defendido que si el Gobierno de España hace «la misma propuesta» que la Comisión Europea, el PP votaría a favor. «Si las empresas contribuyen a rebajar los recibos de los vulnerables, nosotros diremos que sí, y si el Gobierno de España hace esto tiene nuestro voto», ha anunciado el presidente de los ‘populares’, que ha recordado, no obstante, que el Ejecutivo no está siguiendo la línea de Bruselas, sino que «está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios», ha dicho en una entrevista en laSexta.

Energéticas

«Estamos hablando de gravar a las eléctricas y las energéticas. Es la única coincidencia», ha afirmado Feijóo, que ha avisado que él no conoce «ningún fiscalista» que no les advierta de que si el Gobierno no modifica su impuesto, «probablemente lo ganen las energéticas en el caso de que lo impugnen». «Y lo tendrá que pagar y devolver el Gobierno siguiente», ha apostillado.

El líder del PP se ha esforzado en explicar las diferencias entre lo que propone Bruselas y lo que plantea el Gobierno porque, a su juicio, Pedro Sánchez no está «gravando los beneficios, sino lo que facturan las empresas».

«El objetivo de la medida para nosotros es bajar los recibos de la luz a las personas de menor renta y el objetivo del Gobierno no es ése, sino recaudar un dinero para que después él reparta lo que considere oportuno. Y son cosas totalmente distintas», ha manifestado.

Además, ha rechazado de plano que sobre este asunto haya habido debate en el seno del Partido Popular. También ha dicho que el PP no podía apoyar la proposición de PSOE y Podemos porque tienen «serias dudas que eso prospere ante un tribunal».

Excepción ibérica

El líder del PP ha criticado que la excepción ibérica defendida por el Gobierno «la está pagando los consumidores» en la factura de la luz y ha cuestionado que si esta medida es tan buena «por qué Europa no la quiere» ni la «acepta».

En este punto, ha explicado que, de estar en el Gobierno, restablecería relaciones con Argelia, un país con el que España mantuvo «un tratado de amistad» en las anteriores legislaturas, y establecería un «precio máximo» durante la crisis en las energías hidráulicas, nuclear y renovables.

Feijóo también propondría a las eléctricas «buscar una fórmula» para que ellas hagan «un descuento directo a sus clientes». Preguntado expresamente por si él eliminaría la excepción ibérica en el caso de llegar al Ejecutivo, el máximo responsable del PP ha respondido que sí suprimiría esta medida.

Pablo Casado

Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que se verá «próximamente» a solas con el anterior líder del PP, Pablo Casado, quien le pidió que le gustaría hablar con él, y ha señalado que ya charló «un par de veces» tras su salida de la presidencia del partido.

«Hemos hablado un par de veces. Nos vamos a ver próximamente a solas. Me ha dicho que le gustaría hablar conmigo y a disposición por supuesto», ha destacado Feijóo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre un encuentro con su antecesor tras la dura crisis interna que vivió el partido en febrero y que acabó con la salida de Casado como líder del PP.

Preguntado por las relaciones de la actual dirección del partido con Vox, Feijóo ha recordado que en Galicia, durante la campaña electoral, avisó de que si se dividía el voto del centro derecha hubiese gobernado el PSOE y los nacionalistas gallegos. Por ello, ha defendido que su objetivo es «tener una mayoría suficiente» para que gobierne «solo el PP». No obstante, ha avisado: «A un año de las elecciones, el ya partir de la base de que voy a ganar me parece un acto de soberbia».

Así, el líder de la oposición ha señalado que lo que él no hará será afirmar «no podré dormir si pacto con fulanito o menganito», como afirmó el presidente Pedro Sánchez antes de las elecciones, sobre un acuerdo con Unidas Podemos y Pablo Iglesias.

Cuestionado por si podría dormir con el líder de Vox, Santiago Abascal, en su Gobierno, Feijóo ha asegurado que esa pregunta se le deberá a hacer «después de la noche electoral» porque significaría que el PP ganó las elecciones. «Yo he venido a intentar conseguir las mayorías de Aznar y Rajoy. Ese es mi proyecto y yo no he sabido gobernar de otra forma, porque en Galicia me han dado esa mayoría», ha insistido.