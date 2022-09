Nueva Esparta | Agua turbia preocupa a habitantes de Porlamar

Los habitantes de Porlamar se alegraron luego que después de un mes el agua llegó por las tuberías a sus hogares, lamentablemente estaba turbia y amarillenta.

Aunque les desagrada la calidad del recurso hídrico no tienen otra opción que usarlo y almacenarlo para soportar otro mes de sequía.

Rosa Jiménez, vecina de la calle Charaima, relató que el agua no sirve para lavar la ropa blanca, ya que está amarilla. «Pone la ropa toda amarilla. Teníamos un mes sin agua».

Comentó que no utiliza esa agua para cocinar porque considera que no está apta para el consumo humano, pero sabe que muchas personas en su comunidad deben usarla porque no tienen dinero para comprar filtrada.

Para soportar el mes de sequía tiene varios tambores, con los cuales hace los quehaceres del hogar, lava y sirve para el aseo personal.

Los botellones suplen el agua turbia en Porlamar

Por su parte, Abraham Salazar, vecino de la calle Fermín, dijo que existe el rumor de que el agua en Porlamar es turbia por la reparación de la tubería submarina o la conexión a un pozo.

Explicó que compra botellones todos los días para el consumo de su familia. El costo de la recarga de botellones en Margarita es de un dólar, por lo que a la semana gasta 7 dólares y al mes 28 dólares.

Considera que es un gasto importante para una familia en Nueva Esparta, ya que no todo el mundo puede utilizar ese dinero para agua, tomando en cuenta que el salario mínimo ya es menor a esa cifra.

Los vecinos de la urbanización La Arboleda en Porlamar también comentaron que el agua es turbia y amarillenta, por lo que hicieron sus denuncias a través de las redes sociales.

Los residentes de Porlamar hicieron un llamado a Porlamar a mejorar la calidad del agua que ingresa a la isla de Margarita.

Agua turbia preocupa a habitantes de Porlamar

Todos Ahora

Lee tambien: Polimariño captura a dos sujetos con material estratégico