Centros odontológicos públicos de Guayana no funcionan

Habitantes de Ciudadtc Guayana en el estado Bolívar no tienen acceso a servicio odontológico gratuito: de nueve centros solo uno atiende a quienes deben reparar sus dientes o extraer caries. Este servicio en el Ivss no tiene insumos desde hace más de dos años.

Un reporte de Correo del Caroní, reflejó la lamentable situación de quienes viven en Ciudad Guayana y no tienen los recursos para pagar un odontólogo privado. Yusmary Pinto le salió un absceso dental, el interior del diente le quedo hecho nada y tuvo que sacárselo por no poder pagar un tratamiento de conducto.

«Cuando la muela se me infectó, me dolía la mitad de la cara. Después de cumplir el tratamiento con antibióticos me tocó despedirse de la muela. Nos iremos a quedar todos sin dientes”, lamentó.

Por falta de insumos básicos como anestesia, resina, gasas, guantes, limas y eyectores, desde hace más de 2 años, quienes no tienen recursos para pagar un servicio privado, no tienen acceso a servicios odontológicos básicos como reparación de dientes, extracción de caries, endodoncia o periodoncia.

En el Módulo de Vista al Sol, como en la mayoría de los consultorios públicos de la ciudad, sólo hacen extracción de dientes. Desde las 4:00 a.m. comienza a formarse a las afueras la fila de personas que esperan ser atendidas. Solo se atienden 12 personas a diario, tres veces a la semana con previa cita.

“Acá sale mejor, aunque no tienes certeza de que te atiendan. Me estaban cobrando 10 dólares por sacarme una muela, y es precio solidario. Igual no tengo para eso”, dijo otra anciana que estaba en cola.

La situación se repite en al menos ocho servicios odontológicos públicos de la ciudad. La mayoría de ellos, responsabilidad del Ivss.

Pulse aquí para leer la nota completa en Correo del Caroní.