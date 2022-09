Estas son las preguntas y respuestas sobre el ingreso de fondos al Monedero de la Plataforma Patria

La Plataforma Patria publicó una serie de preguntas y respuesta después de la primera jornada de ingresos de fondos al Monedero de la Plataforma Patria a través del Sistema Nacional de Pagos (Crédito Inmediato) del Banco Central de Venezuela.

A continuación son las siguientes:

¿Desde cuales bancos se han registrado operaciones?

Durante la primera jornada hemos recibido fondos desde los siguientes bancos:

Banco de Venezuela Banesco Banco Mercantil Banco Provincial Banco Bicentenario Banco Venezolano de Crédito Banco Nacional de Crédito Banco Fondo Común Banplus Banco del Tesoro Banco del Sur Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Banco Caroní Mi Banco 100% Banco Banco Sofitasa

¿Qué pasa con el resto de los bancos que están en la lista publicada pero que no se han recibido operaciones?

El resto de los bancos conectados al Sistema Nacional de Pagos desde los cuales no hemos recibido ingresos de fondos, de momento no significa que no estén operativos para realizar los ingresos de fondos. Estaremos atentos si algún usuario u usuaria registra alguna operación.

Los bancos conectados al sistema Crédito Inmediato, desde los cuales se espera recibir operaciones son:

Banco del Caribe Banco Exterior Banco Plaza Bancrecer Banco Activo Bancamiga

¿De qué monto debo realizar la transferencia de prueba?

En la nota inicial se sugirió realizar transferencias de prueba que permitan a nuestros usuarios y usuarias familiarizare con el proceso de abono, pero no existe límites de la cantidad a transferir.

En esta primera jornada el 65,5% de las operaciones fueron de menos de cinco bolívares.

Se mantiene la recomendación de realizar una transferencia de monto bajo y luego ingresar el resto de los fondos previstos al monedero.

¿Cómo la Plataforma Patria sabe a quién acreditar los fondos?

Al recibir la transferencia los fondos se acreditan al titular de la cuenta de origen.

A través del Sistema Nacional de Pagos la Plataforma recibe la identidad del titular de la cuenta desde la que se transfieren los fondos y hace la entrega inmediata en el monedero de la misma persona.

¿Tengo que hacer la transferencia desde una cuenta bancaria registrada en el Monedero Patria?

No, puedes hacerlo desde cualquier cuenta bancaria de los bancos conectados al Sistema Crédito Inmediato.

Como explicamos con anterioridad al recibir la información de la transferencia entrante siempre se realiza el abono al titular de la cuenta de origen.

¿Registré una cuenta bancaria en el monedero y no recibí los fondos?

Como se explicó anteriormente los fondos son entregados al titular de la cuenta bancaria desde donde se origina la transferencia, si registra en el monedero una cuenta bancaria de otra persona con independencia si se emite un error o no, los fondos se continuarán entregando como está previsto.

¿Qué monto máximo puedo transferir?

Al recibir la transferencia se entregará en el Monedero Patria el monto exacto de operación, los límites se aplican en el banco emisor.

¿Ingresé más fondos de los previstos que puedo hacer?

Los fondos ingresados quedan inmediatamente disponibles para realizar todas las operaciones previstas en el Monedero de la Plataforma Patria según el nivel de verificación del usuario, entre ellos el retiro de fondos. Por tanto, pueden ser transferidos nuevamente a la banca, aplicando los límites diarios de retiro previstos por nuestro sistema.

¿Se puede recargar la cuenta de un familiar?

No, los fondos se acreditan al titular de la cuenta donde se origina la transferencia. Por tanto, debe transferirlos primeramente a la cuenta bancaria del familiar, para que posteriormente ejecute esta operación.

Otra opción pudiera ser ingresar los fondos y luego transferirlos al familiar dentro del Monedero, pero esto será posible si se cumplen las verificaciones requeridas para este tipo de operación. El ingreso de fondos no aumenta los permisos en la Plataforma Patria.

¿Pueden realizar ingresos de fondos empresas o instituciones?

Si, es posible realizar ingresos de fondos para empresas o instituciones y acceder al monedero a través de la Plataforma Patria Institución https://institucion.patria.org.ve.

Los directivos y administradores de las empresas deberán verificar primeramente que tienen acceso a las opciones que son de su interés, antes de realizar el ingreso de fondos. Pero si este se realiza, se acreditará de manera inmediata y su uso dependerá de los permisos que tenga en el sistema Patria Institución.

¿No encuentro la opción en la página del Banco?

En las páginas de los bancos no existe la opción específica para recargar la Plataforma Patria, lo que se realiza es una transferencia a la cuenta indicada, por tanto, deberán buscar la opción de transferir a “terceros en otros bancos” o similar y seguir los pasos.

Los detalles de la cuenta a la que se debe realizar la transferencia son:

RIF: G-20012611-6

Nombre: Recarga Plataforma Patria

Cuenta Bancaria: 0001-0001-32-0004101459

Institución: Banco Central de Venezuela

¿No me permite guardar la cuenta bancaria en la página del Banco?

Se ha recibido casos de bancos que permiten realizar las trasferencias a la cuenta 0001-0001-32-0004101459, pero no permiten registrar la cuenta de manera permanente. Se están realizando las coordinaciones necesarias para que esto sea posible, ya que depende de cada institución financiera.

¿Para recibir fondos debo actualizar alguna información en la Plataforma Patria?

No, no es necesario actualizar ningún dato en la Plataforma Patria antes de realizar el ingreso de fondos. El Sistema Nacional de Pagos aporta la información necesaria para la entrega de los fondos.