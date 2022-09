Guaidó fue una «gran oportunidad desaprovechada»

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, opinó que Juan Guaidó fue una oportunidad «desaprovechada» al ser consultada sobre qué piensa de varios personajes. Sobre Henrique Capriles, dijo que representa «el pasado».

En entrevista concedida al canal TVV Network, a MCM le pidieron que diera respuestas cortas sobre los siguientes personajes:

La Reina Isabel II: Un emblema de la responsabilidad.

Gustavo Petro: Peligrosísimo para Colombia y para Venezuela.

Juan Guaidó: Una oportunidad no aprovechada, una gran oportunidad desaprovechada.

Rafael Lacava: Un impostor.

Henrique Capriles: El pasado.

Manuel Rosales: ¡Uy! La prehistoria.

Donald Trump: Una persona compleja, muy compleja, con un gran poder, más de lo que la gente cree.

Henry Ramos Allup: La política en la que yo no creo.

Leopoldo López: Ha sufrido mucho. Cuando me preguntan de presos políticos o personas que han estado presas por razones políticas no soy capaz de hacer juicios.

Joe Biden: Esperaba muchísimo más de esta administración en cuando al apoyo a Venezuela, y todavía hay chance de que eso se manifieste.

Sobre la primaria

En otra parte de la entrevista, Machado expuso para que la primaria opositora pueda lograr cambios «relevantes y significativos», dependerá de cómo se haga el proceso.

«Creo que habrá una demostración de fuerza enorme si se tienen las condiciones correctas y a medida que muchísima gente diga que participará. Dependerá de que las fuerzas democráticas nos activemos y superemos el miedo, la plata, la falta de servicios públicos. Todo eso creará un precedente que será totalmente distinto para 2024», aseguró.

Si por el contrario, siguió, no se hace de esta forma, «puedo anticipar que será una farsa como abril de 2018 y Maduro lo que buscará es lavarse la cara».

A juicio de la líder de Vente Venezuela, es hora de que la oposición hable con «franqueza y claridad porque eso es lo que quiere la gente» y añadió «aceptar lo que hicimos bien e hicimos mal y construir una fuerza que el régimen no pueda destruir».

Al ser consultada sobre cuál fue su error, MCM contestó «subestimar al régimen, no me dí cuenta de lo incómoda que era para una cierta oposición, la que me sacó de la AN y hoy creo que fue un acuerdo entre las dos partes».