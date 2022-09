La bailarina Estrella Hurtado grabó cómo le robaron 100 dólares en el C.C Plaza Las Américas

La bailarina venezolana Estrella Hurtado confesó muy indignada que fue víctima de robo mientras estaba en Centro Comercial Plaza las Américas.

A través de su cuenta de Instagram, la tiktoker y bailarina criolla habló con sus miles de seguidores sobre la rabia que pasó con un parquero fuera del Centro Comercial quien se quedó 100 dólares que le dio accidentalmente creyendo que era un billete de menor denominación.

En este caso, la influencer y ex de la reconocida comediante Vanessa Senior mostró parte de su pelea con el parquero a quien grabó mientras se negaba a darle el dinero y luego explicó «A mi me pasan unas vainas que solo me pasan mi chamo, le dio al parquero 100 dólares el carajo me lo negó hasta el final, el carajo no me lo va a devolver yo se, pero bueno yo siempre digo chamo que Dios se encargará, pero que chimbo además un carajo que trabaja aquí en Plaza las Américas».

Seguidamente, reconoció ante sus espectadores con lágrimas de frustración «Creanme que se me aguan hasta los ojos, no por el dinero porque uno lo recupera sino por la deshonestidad de las personas, chamo del ser humano, y a mi no me vengan a decir que el hambre, que nada, la gente tiene que tener mejor corazón que arrech0, ay no».

