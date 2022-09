Liliana Morillo reveló el motivo por el que su padre El Puma no la quiere

Liliana Morillo, hija de José Luis Rodríguez El Puma, le cantó todas la verdades a su padre en pleno programa de televisión en vivo.

La hija mayor de los cantantes venezolanos Lila Morillo y José Luis Rodríguez, El Puma, forma parte del equipo de participantes del programa de Univisión «¡Siéntese quien pueda!» conducido por Julián Gil, donde la artista criolla tuvo un enfrentamiento con el periodista español Alex Rodríguez quien insultó a Liliana y llamó poco profesional por siempre poner los problemas de su familia sobre la mesa.

En ese caso, Liliana se le echó encima a Alex y le dijo «Eres un falso, esto es un juego y yo te voy a dar donde a ti te duele porque es mi trabajo, el otro día dijiste en mi cara que con razón mi papá no me quería y te la deje pasar porque yo soy decente, te voy a contestar ahorita lo que tú tuviste la osadía de decir, El Puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa, no porque allá algo malo en mi, no porque haya una falla en mi, no porque yo soy una basura, o alguien que no valga nada, tú a tú trabajo y yo al mío».Por si no fuera suficiente, Liliana le dijo a su colega de reality que ella sí perdona a su padre porque ella aplica lo que profesa y cree en el tiempo de Dios «Y te perdono a ti también porque me da la oportunidad de hablarle a las hijas que sienten maltratadas, dejadas, despreciadas y abandonas. Eres especial y Dios te hizo con un gran propósito en esta vida, no importa si tú papá no dio la talla y no sirve, tienes una papá celestial que te cuida».

