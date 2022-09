Maduro sale todas las tardes a prometer fantasías

El dirigente nacional de Fuerza Vecinal David Uzcátegui criticó este miércoles que Maduro todos los días encadena para proliferar falsas promesas al país, cuando la verdad es que Venezuela no se ha arreglado: «promete de todo, hablando de fantasías que no se concretan en la vida real».

«Este es un gobierno que a las 6:00 p.m., todos los días aparece Maduro en cadena, prometiendo de todo: que van a potenciar la economía, que van a recuperar el Metro de Caracas, que arreglarán el metro de Guarenas-Guatire. Hablando de fantasías que no se concretan en la vida real porque lo que tenemos es al principal país del mundo con mayor cifra de migrantes, ya son 6.8 millones de venezolanos que están viviendo fuera del país y esa es la mejor muestra del fracaso de un sistema que no funciona y que debemos cambiar», declaró a las cámaras de Primera Página, Globovisión.

Calificó como una falta de respeto, que Maduro diga que Venezuela se arregló, cuando la economía descendió 80% y solo 5% de la población puede acceder a bodegones, restaurantes, cines y conciertos. Pero el 95% de la población vive en pobreza y no tiene poder adquisitivo para darse «esos lujos».

«Es una grosería decir esa frase, algunos disfrutan de cosas diferentes pero la mayoría de los venezolanos está en el segmento de pobreza. Maduro acabó con la clase media», fustigó.

Asimismo, reprochó que cuando faltan pocos días para que empiece el año escolar, la administración de Maduro ignore todas sus responsabilidades.

«Vamos a arrancar las clases, pero el gobierno no arregló las escuelas municipales ni estadales. No resolvió el tema de los salarios de los maestros, la infraestructura de los planteles, no resolvieron el tema de tener clases los 5 días a la semana. Las escuelas no tienen agua, no tienen canchas deportivas, no tienen computadoras».