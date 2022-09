México | Alito no es corrupto, afirma Ignacio Mier

El líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputado, Ignacio Mier Velazco, expresó que nunca ha tenido la convicción de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, “sea un corrupto”, pese a que en la pasada votación de la Reforma Eléctrica lo acusó de “recibir moches como parte de su historia personal”.

En entrevista, el diputado de Morena señaló que solamente lo juzgará por su desempeño como legislador.

-Tenían ustedes la convicción de que es un corrupto, que se enriqueció ¿Ya no tiene esa convicción?, se le cuestionó en conferencia de prensa previa a la aprobación de la reforma para ampliar por nueve años la participación del ejército en la lucha contra la inseguridad.

“Yo nunca he tenido esa convicción”, respondió.

Mier Velazco aseguró que, para él, el presidente del PRI es “el diputado Moreno”, luego de que su bancada y el PT emprendieran una campaña para tratar de removerlo de la presidencia de la Comisión de Gobernación.

¿Corrupto o no corrupto?, se le insistió.

“Eso a mí no me toca juzgarlo, a mí me toca juzgar el desempeño desde mi posición, de mi convicción, como diputado con relación a un comportamiento en torno a leyes e iniciativas”, respondió.

El pasado 17 de abril durante la discusión de la Reforma Eléctrica, el coordinador Mier Velazco aseguró que Moreno Cárdenas defendía intereses económicos y sus moches.

¡Gracias! Hoy ganó México, ganaron las familias mexicanas, ganó la seguridad por encima de politiquerías e intereses de grupos o particulares. Votamos a favor de esta valiente iniciativa de la diputada @yoladelatorre. Esperamos que el Senado acompañe esta propuesta también. pic.twitter.com/GBA0ZKLrVX — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 15, 2022

“En el fondo ahí está el núcleo de la discusión. Ese es el fondo que no se ha atrevido a señalar el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Defiende intereses económicos y defiende, como lo ha hecho en el pasado, sus moches. La gente lo sabe, así lo han juzgado, esa es su historia de vida. Que se dé una vuelta por Campeche, para ver si estoy mintiendo”, afirmó.

De esta forma, el morenista minimizó su cambio de opinión respecto a Alejandro Moreno, quien, junto con su bancada, el PAN, PRD y MC fueron acusados de “traidores a la Patria”.

Asimismo, Ignacio Mier informó que Alejandro Moreno no será sustituido de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población.

Dijo que están pendientes por resolver 19 solicitudes para que sea sustituido por Morena y PT, sin embargo, se va a respetar el acuerdo fundacional sobre el reparto de comisiones entre los grupos parlamentarios.