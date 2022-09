“O nos entendemos o nos jodemos”: El mensaje a la oposición del gobernador de Barinas, Sergio Garrido

Lo que sucedió en Barinas “puede pasar en Venezuela. Tomar ese ejemplo. No hay otro. No le busquen las cinco patas al gato, porque no se la van a encontrar”, reafirmó

En un clarísimo castellano el gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, envió un mensaje a toda la oposición venezolana: “O nos entendemos o nos jodemos”. Garrido participó como orador en el acto por los 81 años de Acción Democrática (AD), celebrado el martes 13 de septiembre en el estadio Vidal López de El Cafetal y durante el cual fue proclamado Carlos Prosperi como candidato adeco para las primarias.

“Tenemos que entenderlo y andar en la unidad para poder ganar y conquistar la Presidencia de la República. No hay otra. Por encima de cualquier cosa; de diferencias políticas, por encima de peticiones personales tenemos que tomar el ejemplo que dimos en Barinas”, señaló Garrido.

Como lo contó ante la multitud que participó en el acto, cuando surgió su candidatura como opción para la repetición de las elecciones en Barinas se le acercaron organizaciones políticas que no respaldaron la vía electoral y no se sumaron al proceso del 21 de noviembre de 2021. “¿Qué les dije? Vénganse pa’ cá, compañero; aquí todos hacen falta, aquí todos somos necesarios, construyamos esta unidad”.

El pueblo barinés percibió, entonces, que valía la pena luchar y votar por el candidato opositor, refirió.

“Lo mismo puede pasar en Venezuela. Tomar ese ejemplo. No hay otro. No le busquen las cinco patas al gato, porque no se la van a encontrar”, insistió Garrido.

