Políticos debemos pedir perdón a los venezolanos por tantos errores

El Dirigente Nacional de PJ Carlos Ocariz condenó este miércoles a dirigentes políticos que han sido dominados por la prepotencia, y dijo que los políticos deben pedir perdón a los venezolanos.

«Los políticos debemos pedir perdón a los venezolanos. Debemos hacer un mea culpa. Pedir perdón por los tantos errores cometidos. Lamentablemente, la prepotencia se ha adueñado de la política venezolana y eso se tiene que acabar», declaró a medios de comunicación en Táchira.

«Tanto el chavismo como la oposición se quedó sin un mensaje que transmita, conecte y motive al pueblo. Chavistas y opositores no tienen un mensaje claro, simplemente no tienen contenido, la gente dejó de creer en nosotros y eso es peligroso porque representamos la democracia».

Ocariz refirió a cifras de consultoras que señalan que 80% del país quiere cambio, pero ese mismo porcentaje no cree que se materialice.

«Hay muchas razones para tener esperanzas. El 80 % de la gente quiere cambio, pero el 80 % cree que no vamos a cambiar, en este sentido, tenemos la gran responsabilidad de transformar eso en realidad. No le regale la esperanza de cambio a los políticos, no se la hipoteque a la oposición ni a nadie, seamos agentes de cambio porque este país si puede progresar».